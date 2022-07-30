【恒大危機】恒大冀今年內 公布具體重組方案

仍然停牌的內房中國恒大(03333)發表近期業務及境外債務重組戶進展。恒大表示，上半年集團實現合約銷售金額人民幣122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。 截至目前，本集團已售未交樓項目中96%已部分或全部復工，實際施工人數達到集團正常施工要求的86% 。自2021年7月1日以來，公司已累計竣工交付物業23.2 萬套，建築面積2,419萬平方米。旗下中國恒大新能源汽車集團自主研發的新能源汽車恒馳 5 汽車在今年年初首車正式下線， 3月通過工信部第 353 批新產品公示， 恒馳5 汽車獲得銷售資格，並已於2022年7月6日正式開始預售，截至目前已累計收到預售訂單超過3.7萬台。

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恒大又表示，集團一直與其財務及法律顧問評估本集團的情況，以制定尊重所有利益相關者權利的解決方案，並旨在逐步恢復有序經營，釋放運營和資產價值。 根據公告所列原則盡快制定境外債務重組方案。預計集團盡職調查工作將在近期基本完成，屆時本集團將與有關債權人及其顧問溝通境外債務重組方案 框架和建議，並希望在2022年內盡快公佈具體重組方案並取得積極進展。

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