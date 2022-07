【山地悠遊人生@iM網欄】火山採冰 最後一位採冰匠

南美洲很多國家經常政局動盪,經濟極差,其中厄瓜多爾 (Ecuador) 在1999年遭遇全國金融危機和惡性通貨膨脹,貨幣貶值達67%,當時的總統宣布採用美元作為官方流通貨幣,從2000年3月起,美元正式成為厄瓜多爾的法定貨幣,本土貨幣厄瓜多爾 Sucre停止流通。只有硬幣是由厄瓜多爾政府自行鑄造,也只能在厄瓜多爾使用。



厄瓜多爾 (Ecuador) 總人口約1700多萬。Ecuador是西班牙文赤道的意思。因赤道貫穿整個國家,很多城市都四季如春,一半以上的領土在海拔1000-2000米左右,早晚10來度,下午25度左右,常年氣候宜人。

在這種情況下,很多山區民眾遠離塵囂,自給自足,沒有金錢的概念,時代變遷跟他們的生活毫不相干。我坐火車遊覽,到達山頂看到很多人在排隊買冰淇淋,我以為好吃,也去湊熱鬧,才發現他賣的冰淇淋,是用冰川的冰製造的,冰粒粗糙,更神奇的是這些冰川的冰,是他自己徒手採的,然後用驢子運回來的。



▲ 半個多世紀以來,Baltazar Ushca 每週兩次爬上厄瓜多爾最高山Mount Chimborazo的山坡,在最高海拔的冰川,採集覆蓋這座火山的冰,靠賣冰塊和冰淇淋為生。





有位美國導演,為這位叫Baltazar Ushca 的採冰工匠拍攝了一部紀錄片,使他成為了國際知名人士,50 多年來,Baltazar一直來回在厄瓜多爾的Chimborazo火山採冰。



數百年前,沒有冰箱的年代,當地的冰商多達 40 人,隨著製冷技術的出現,從山上取冰已經過時。採冰匠的作用逐漸沒落,他的同行早就退休了。然而Baltazar至今仍獨自工作,半個多世紀以來他一直堅持爬上山坡,採集覆蓋火山的冰。



我看完紀綠片,不僅對 Baltazar 的工作感到敬畏,而是對他的自豪感感到震驚,面對現代化變革,他以不同的方式應對。山區仍然非常美麗,文化豐富。 然而,他們也是厄瓜多爾最貧困人口的一部分,幾乎沒有就業機會。 現年 70 多歲的Baltazar是過去時代的遺物。他繼續每週兩次去採收冰塊,在繁華的市場上出售。每塊 80 磅冰塊賣2.5 美元,每週的收入通常不超過 25 美元。 乾草包裹的冰塊,現在只用於果汁和冰淇淋,提醒人們失去的傳統。

這是一部短紀錄片,講述 Baltazar 的非凡故事,這位老人在過去 52 年裡一直在厄瓜多爾 Chimborazo 徒手採集冰川的冰。

作者 _ 山地姑娘(姚曉蘭)簡介:

以為自己愛財,從事金融業 9 年,後來發覺更愛看天下,求學袋鼠國,以教外國人中文維生,立志歷遊天下,至今背包遊 80 多國,遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表,唯有撰寫旅遊博客,正宗憤世嫉俗熟女!

