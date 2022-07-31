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【山地悠遊人生@iM網欄】火山採冰 最後一位採冰匠

名人薈萃 08:20 2022/07/31

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南美洲很多國家經常政局動盪，經濟極差，其中厄瓜多爾 (Ecuador) 在1999年遭遇全國金融危機和惡性通貨膨脹，貨幣貶值達67%，當時的總統宣布採用美元作為官方流通貨幣，從2000年3月起，美元正式成為厄瓜多爾的法定貨幣，本土貨幣厄瓜多爾 Sucre停止流通。只有硬幣是由厄瓜多爾政府自行鑄造，也只能在厄瓜多爾使用。

厄瓜多爾 (Ecuador) 總人口約1700多萬。Ecuador是西班牙文赤道的意思。因赤道貫穿整個國家，很多城市都四季如春，一半以上的領土在海拔1000-2000米左右，早晚10來度，下午25度左右，常年氣候宜人。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 


在這種情況下，很多山區民眾遠離塵囂，自給自足，沒有金錢的概念，時代變遷跟他們的生活毫不相干。我坐火車遊覽，到達山頂看到很多人在排隊買冰淇淋，我以為好吃，也去湊熱鬧，才發現他賣的冰淇淋，是用冰川的冰製造的，冰粒粗糙，更神奇的是這些冰川的冰，是他自己徒手採的，然後用驢子運回來的。
 

半個多世紀以來，Baltazar Ushca 每週兩次爬上厄瓜多爾最高山Mount Chimborazo的山坡，在最高海拔的冰川，採集覆蓋這座火山的冰，靠賣冰塊和冰淇淋為生。



有位美國導演，為這位叫Baltazar Ushca 的採冰工匠拍攝了一部紀錄片，使他成為了國際知名人士，50 多年來，Baltazar一直來回在厄瓜多爾的Chimborazo火山採冰。

數百年前，沒有冰箱的年代，當地的冰商多達 40 人，隨著製冷技術的出現，從山上取冰已經過時。採冰匠的作用逐漸沒落，他的同行早就退休了。然而Baltazar至今仍獨自工作，半個多世紀以來他一直堅持爬上山坡，採集覆蓋火山的冰。

我看完紀綠片，不僅對 Baltazar 的工作感到敬畏，而是對他的自豪感感到震驚，面對現代化變革，他以不同的方式應對。山區仍然非常美麗，文化豐富。 然而，他們也是厄瓜多爾最貧困人口的一部分，幾乎沒有就業機會。 現年 70 多歲的Baltazar是過去時代的遺物。他繼續每週兩次去採收冰塊，在繁華的市場上出售。每塊 80 磅冰塊賣2.5 美元，每週的收入通常不超過 25 美元。 乾草包裹的冰塊，現在只用於果汁和冰淇淋，提醒人們失去的傳統。

這是一部短紀錄片，講述Baltazar 的非凡故事，這位老人在過去 52年裡一直在厄瓜多爾Chimborazo徒手採集冰川的冰。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：
以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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