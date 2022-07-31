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【宏觀術數@iM網欄】七數循環 說戊申月

名人薈萃 08:01 2022/07/31

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今年各地炎夏酷熱屢破紀綠，香港氣溫更一度高於36度，惟疫情數字卻沒有因炎熱稍降，紅羊劫火月對很多人都並不好過。

「大暑」當屬夏季其中最熱的日子之一，筆者有好友適逢7月23日大暑生日，命局火旺土燥，火元素過旺盛固然對身體和運程有所不利影響，「離」卦火象亦是象徵文明和影響力，故此朋友從傳媒出道（文明），晉身知名攝影家和影評人之列，恰好連筆名也帶「七」數屬火，似乎一字記之曰火，真「離」不得也，既反映出五行和卦象的特性和變化外，也帶出天運人和的互動產生多彩多姿變化，無論是哪手牌，總有辦法把宅打好。從面書得知其在今年超級炎酷熱的大暑生日，和太太靜悄悄去品嘗雪糕，合以水制火之象，五行道理趣味盎然。

往後的農曆七月在術數中一個有趣的地方便是和「七」這個數序有密切關係，去年差不多時間已簡單談過其中如七月七日七夕節，和七月十四日盂蘭節（十五日為中元節），與及術數中七數循環的重要元素「二十八宿」，一年以後亦是時候再深入研究。香港地處大陸地之南方，五行雖受離火之象影響，過往發展也曾在電影電視大放異彩。未來於九運離卦重逢，又會否在藝術文化和影響力方面再起風雲乎？

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

天星話七夕 香港分野此中尋

29日便是農曆七月初一日，節氣曆則過了8月7日立秋節進入戊申月，雖說到了立秋，惟香港氣候仍屬酷暑，於術數上逢數至七數便有特別現象「相沖」，某些情況下也稱作「七煞」，例如天干甲和庚、乙和辛或丙和壬都是相隔七個而相沖，地支也是逢七相沖，例如子和午、丑和未或寅和申等等，古人很重視這個「七煞」的現象，風水上和太歲成「相沖」的第七個地支，便稱作「歲破」絕對是凶星的。

在曆法上每順數到第七個月份也必然相互成天剋地沖的情況。今年特別是流年和正月都是壬寅，即是七月戊申月便是和太歲和正月都是天剋地沖的。其中寅太歲和申月份兩個地支都是「驛馬星」，並且金、木相剋，意味著未來一個月交通，航天意外恐怕難免會較多外，對個人來說，若果家居門戶向西南的朋友，也就要更加提防病災意外。戊申月下半月金氣始入，火旺土燥的朋友們，適時在風水和身體「補水」則對健康，以至自身運程都會有助益

七數循環用於宏觀層面，其中重點自然缺不了天星分野，即是天上諸星象的吉凶影響著那些地區分野，古代預測家便是以此分析世局時勢。香港於天星分野屬斗、牛之間，這幾年中都受到土星和冥王星不良影響，確有點滿盤落索之象。現在土星已然進入女宿，冥王則仍帶來不良影響，恢復可能仍稍待時日。女宿所主地區為東北，國內約山東一帶，土星（填星）逆行，古代紀錄主「變色不安」 ，會較多不利民生和經濟的事件發生，並主因女性人物產生吉凶事件，於當今時局可細參詳。

農曆七月7之數循環 日、月、五星主浮沉

土星現正於二十八宿的女宿

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

 

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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