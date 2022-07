【宏觀術數@iM網欄】七數循環 說戊申月

今年各地炎夏酷熱屢破紀綠,香港氣溫更一度高於36度,惟疫情數字卻沒有因炎熱稍降,紅羊劫火月對很多人都並不好過。

「大暑」當屬夏季其中最熱的日子之一,筆者有好友適逢7月23日大暑生日,命局火旺土燥,火元素過旺盛固然對身體和運程有所不利影響,「離」卦火象亦是象徵文明和影響力,故此朋友從傳媒出道(文明),晉身知名攝影家和影評人之列,恰好連筆名也帶「七」數屬火,似乎一字記之曰火,真「離」不得也,既反映出五行和卦象的特性和變化外,也帶出天運人和的互動產生多彩多姿變化,無論是哪手牌,總有辦法把宅打好。從面書得知其在今年超級炎酷熱的大暑生日,和太太靜悄悄去品嘗雪糕,合以水制火之象,五行道理趣味盎然。

往後的農曆七月在術數中一個有趣的地方便是和「七」這個數序有密切關係,去年差不多時間已簡單談過其中如七月七日七夕節,和七月十四日盂蘭節(十五日為中元節),與及術數中七數循環的重要元素「二十八宿」,一年以後亦是時候再深入研究。香港地處大陸地之南方,五行雖受離火之象影響,過往發展也曾在電影電視大放異彩。未來於九運離卦重逢,又會否在藝術文化和影響力方面再起風雲乎?

天星話七夕 香港分野此中尋

29日便是農曆七月初一日,節氣曆則過了8月7日立秋節進入戊申月,雖說到了立秋,惟香港氣候仍屬酷暑,於術數上逢數至七數便有特別現象「相沖」,某些情況下也稱作「七煞」,例如天干甲和庚、乙和辛或丙和壬都是相隔七個而相沖,地支也是逢七相沖,例如子和午、丑和未或寅和申等等,古人很重視這個「七煞」的現象,風水上和太歲成「相沖」的第七個地支,便稱作「歲破」絕對是凶星的。

在曆法上每順數到第七個月份也必然相互成天剋地沖的情況。今年特別是流年和正月都是壬寅,即是七月戊申月便是和太歲和正月都是天剋地沖的。其中寅太歲和申月份兩個地支都是「驛馬星」,並且金、木相剋,意味著未來一個月交通,航天意外恐怕難免會較多外,對個人來說,若果家居門戶向西南的朋友,也就要更加提防病災意外。戊申月下半月金氣始入,火旺土燥的朋友們,適時在風水和身體「補水」則對健康,以至自身運程都會有助益

七數循環用於宏觀層面,其中重點自然缺不了天星分野,即是天上諸星象的吉凶影響著那些地區分野,古代預測家便是以此分析世局時勢。香港於天星分野屬斗、牛之間,這幾年中都受到土星和冥王星不良影響,確有點滿盤落索之象。現在土星已然進入女宿,冥王則仍帶來不良影響,恢復可能仍稍待時日。女宿所主地區為東北,國內約山東一帶,土星(填星)逆行,古代紀錄主「變色不安」 ,會較多不利民生和經濟的事件發生,並主因女性人物產生吉凶事件,於當今時局可細參詳。

農曆七月7之數循環 日、月、五星主浮沉

▲ 土星現正於二十八宿的女宿

