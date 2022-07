【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥炎炎夏日的水果 甜美消暑的西瓜

撒哈拉沙漠已步入淡熱夏日,温度到達49度,令人喘不過氣,而穆罕默德抵抗不了高温天氣及乾燥,亦多次流鼻血了。

在這炎熱的夏天,當地柏柏爾人的消暑方法,除飲冰凍的水外(室温水已變成熱水),西瓜、蜜瓜及梨子是最佳的消暑食物。

踏入五月,是摩洛哥的水果季節,街上及市場的商販開始售賣不同的消暑生果,不少商販一輛輛貨車載滿了密麻麻的西瓜及蜜瓜,情景壯觀。

▲ 在摩洛哥不難見到專車售賣當做的「西瓜」

▲ 摩洛哥夏日的水果琳瑯滿目

西瓜及蜜瓜是摩洛哥當造的水果,鮮甜美味,在這個夏天,家家戶戶必備的消暑水果。

記得有一次和穆罕默德開車到卡薩布蘭卡,天氣浩熱,當晚到達住宿時,我倆已急不待購買消暑解喝的西瓜,這裏售賣的西瓜如冬瓜般巨大,最終我倆人吃了三天,才可吃光。

▲ 西瓜甜美可口,是消暑的夏日美食

不過,摩洛哥還有一種生果亦鮮甜無比,這就是「橙」,任何時候買的橙都是甜甜的,尤其是在夏天的橙,「甜美」之外,每個「橙」的外形頗大,吃一個已飽肚。

來摩洛哥旅遊,可留意街道及公園都種了不少「橙樹」,這些樹上的橙,能否吃及味道如何就不得而知。

▲ 摩洛哥街道上隨處可見「橙樹」

作者 _Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

