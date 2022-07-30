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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥炎炎夏日的水果 甜美消暑的西瓜

名人薈萃 09:01 2022/07/30

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撒哈拉沙漠已步入淡熱夏日，温度到達49度，令人喘不過氣，而穆罕默德抵抗不了高温天氣及乾燥，亦多次流鼻血了。

在這炎熱的夏天，當地柏柏爾人的消暑方法，除飲冰凍的水外(室温水已變成熱水)，西瓜、蜜瓜及梨子是最佳的消暑食物。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 

踏入五月，是摩洛哥的水果季節，街上及市場的商販開始售賣不同的消暑生果，不少商販一輛輛貨車載滿了密麻麻的西瓜及蜜瓜，情景壯觀。

在摩洛哥不難見到專車售賣當做的「西瓜」

摩洛哥夏日的水果琳瑯滿目

西瓜及蜜瓜是摩洛哥當造的水果，鮮甜美味，在這個夏天，家家戶戶必備的消暑水果。

記得有一次和穆罕默德開車到卡薩布蘭卡，天氣浩熱，當晚到達住宿時，我倆已急不待購買消暑解喝的西瓜，這裏售賣的西瓜如冬瓜般巨大，最終我倆人吃了三天，才可吃光。

西瓜甜美可口，是消暑的夏日美食

不過，摩洛哥還有一種生果亦鮮甜無比，這就是「橙」，任何時候買的橙都是甜甜的，尤其是在夏天的橙，「甜美」之外，每個「橙」的外形頗大，吃一個已飽肚。

來摩洛哥旅遊，可留意街道及公園都種了不少「橙樹」，這些樹上的橙，能否吃及味道如何就不得而知。

 

摩洛哥街道上隨處可見「橙樹」

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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