【玄人‧峰語@iM網欄】提前部署 看流月算命的盲點



很多客人都喜歡算流年，當然，我們打開門做算命的，一定來者不拒。很多人都要求算好流月(甚至是流日)，讓自己做好更多的準備，那是否可以真的可以趨吉避兇呢。坦白說，我從來看流年，都是以一個大方向的方式去講解，很少情況會逐個月去詳細講解，我並不是沒有此能力，只是認為沒此必要。



首先，計算流月的理念是將計算大運及流年的方法，套用在流月跟流年及大運產生的化學作用，問題是，同一學理未必可百份百套用在同一運算之上，情況好像用「大鏍絲批」去扭「大鏍絲」當然沒有問題，但用來扭「細鏍絲」就不行了。事實上，一年有12個月，如果按照學理來算，每年會有12種人生變化，但一個人於一年內面對要發生的事情，變化卻可以很大，而且有些事情可以延伸幾個月甚至是跨年的，因此流月所講求較短的時間，未必可以套用在這類的事情上了。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？



另外，很多人都有一個錯覺，以為愈多精細的預測，愈容易掌握自己的命運，事實並非如此的。我有一友人，主要利用股票程式交易作為輔助的炒賣高手，在這個大逆市中，仍然可搵到盤滿鈈滿，我曾問他那程式有什麼過人之處，他回應是程式是死、參數是生的，重點是他輸入什麼參數，程式就會出什麼交易決定。他可以輸入1分鐘、15分鐘、1小時、1日走勢數據作為參數，輸入時間參數愈短，交易次數愈頻繁。不過，經他多年來的統計，得出一個結論是交易參數敏感度愈高(1分鐘、15分鐘)，自然觸發更多交易，但愈多的次數交易，愈多不必要的錯誤，反而捉不住潛在的獲利機會。反之，將參數調到較低敏感度(1日)、反而令勝率更高。再者，他不用每分每秒疲於奔命好做交易，令自己精神狀態更為健康。更重要的是，當投時投資敏感度太高時，那一刻作出的部署可能是對的，那將戰線拉長時那一刻的動作做出的效果，反而會影響了長線方向的軌跡。



由此可見，有時我們以為知得多可以做更多部署，反而因為是過份反應而做多了。將之概念套用在命理上，當一個人要計算流月運程時，很容易會過於憂慮事情的發生至導致自己杯弓蛇影。因此，我的建議看流年還是知道大方向已足夠，其他太細緻的細位，不過太過參詳，無謂搞到自己精神衰弱。而且，流月最大的盲點時時間差及入氣點，就算我真的能屈指一算，但時間性上出現的落差仍會出現。原因是五行之氣各有特性，月與月之間的氣入氣出，不是純在氣節的那一刻就會出現，要經歷醞釀、發生、轉折期，所以太過集中轉氣節而一月之始，很多時會算錯的，這也是我不太集中看流月的主要原因。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者 _ 奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語 @ 奇峰的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機！



