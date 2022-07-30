  • 31°C
香港時間 : 2022730日 (六) 09:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玄人‧峰語@iM網欄】提前部署 看流月算命的盲點

名人薈萃 08:20 2022/07/30

分享：

分享：


很多客人都喜歡算流年，當然，我們打開門做算命的，一定來者不拒。很多人都要求算好流月(甚至是流日)，讓自己做好更多的準備，那是否可以真的可以趨吉避兇呢。坦白說，我從來看流年，都是以一個大方向的方式去講解，很少情況會逐個月去詳細講解，我並不是沒有此能力，只是認為沒此必要。

首先，計算流月的理念是將計算大運及流年的方法，套用在流月跟流年及大運產生的化學作用，問題是，同一學理未必可百份百套用在同一運算之上，情況好像用「大鏍絲批」去扭「大鏍絲」當然沒有問題，但用來扭「細鏍絲」就不行了。事實上，一年有12個月，如果按照學理來算，每年會有12種人生變化，但一個人於一年內面對要發生的事情，變化卻可以很大，而且有些事情可以延伸幾個月甚至是跨年的，因此流月所講求較短的時間，未必可以套用在這類的事情上了。

 

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

 


另外，很多人都有一個錯覺，以為愈多精細的預測，愈容易掌握自己的命運，事實並非如此的。我有一友人，主要利用股票程式交易作為輔助的炒賣高手，在這個大逆市中，仍然可搵到盤滿鈈滿，我曾問他那程式有什麼過人之處，他回應是程式是死、參數是生的，重點是他輸入什麼參數，程式就會出什麼交易決定。他可以輸入1分鐘、15分鐘、1小時、1日走勢數據作為參數，輸入時間參數愈短，交易次數愈頻繁。不過，經他多年來的統計，得出一個結論是交易參數敏感度愈高(1分鐘、15分鐘)，自然觸發更多交易，但愈多的次數交易，愈多不必要的錯誤，反而捉不住潛在的獲利機會。反之，將參數調到較低敏感度(1日)、反而令勝率更高。再者，他不用每分每秒疲於奔命好做交易，令自己精神狀態更為健康。更重要的是，當投時投資敏感度太高時，那一刻作出的部署可能是對的，那將戰線拉長時那一刻的動作做出的效果，反而會影響了長線方向的軌跡。

由此可見，有時我們以為知得多可以做更多部署，反而因為是過份反應而做多了。將之概念套用在命理上，當一個人要計算流月運程時，很容易會過於憂慮事情的發生至導致自己杯弓蛇影。因此，我的建議看流年還是知道大方向已足夠，其他太細緻的細位，不過太過參詳，無謂搞到自己精神衰弱。而且，流月最大的盲點時時間差及入氣點，就算我真的能屈指一算，但時間性上出現的落差仍會出現。原因是五行之氣各有特性，月與月之間的氣入氣出，不是純在氣節的那一刻就會出現，要經歷醞釀、發生、轉折期，所以太過集中轉氣節而一月之始，很多時會算錯的，這也是我不太集中看流月的主要原因。

 

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

作者_奇峰簡介：
羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

更多玄人‧峰語@奇峰的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

最新專欄文章 更多

【玄人‧峰語@iM網欄】系統性風險 一場無可避免的世局遊戲
2022/07/23
【玄人‧峰語@iM網欄】系統性風險 一場無可避免的世局遊戲
【玄人‧峰語@iM網欄】趨吉避凶也要看是否系統性風險？
2022/07/16
【玄人‧峰語@iM網欄】趨吉避凶也要看是否系統性風險？
【玄人‧峰語@iM網欄】星曜如何影響一個人的性格
2022/07/07
【玄人‧峰語@iM網欄】星曜如何影響一個人的性格
【玄人‧峰語@iM網欄】問前途 學會在職場上轉移視線
2022/06/25
【玄人‧峰語@iM網欄】問前途 學會在職場上轉移視線
【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦工具用得其所才能發揮其效
2022/06/18
【玄人‧峰語@iM網欄】卜卦工具用得其所才能發揮其效
敏感 化學

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】歳吉屋 suginomori brewery．六
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
【著數優惠】日清食品首推會員計劃 憑WeChat掃描合味道杯蓋二維碼 換領「進擊的巨人」限量版手機殼
【著數優惠】日清食品首推會員計劃 憑WeChat掃描合味道杯蓋二維碼 換領「進擊的巨人」限量版手機殼
【薪酬調查】人力資源顧問：港大學生冀首份工作月薪達2.53 萬元 較去年大增近20% 特區政府成被選為理想僱主
【薪酬調查】人力資源顧問：港大學生冀首份工作月薪達2.53 萬元 較去年大增近20% 特區政府成被選為理想僱主
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【職場熱話】為食女同事自己不捨得食 卻要求Last Day同事購買貴價散水餅 揚言「孝敬一下同事都好應該」
【職場熱話】為食女同事自己不捨得食 卻要求Last Day同事購買貴價散水餅 揚言「孝敬一下同事都好應該」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款