【玄人‧峰語@iM網欄】提前部署 看流月算命的盲點

很多客人都喜歡算流年,當然,我們打開門做算命的,一定來者不拒。很多人都要求算好流月(甚至是流日),讓自己做好更多的準備,那是否可以真的可以趨吉避兇呢。坦白說,我從來看流年,都是以一個大方向的方式去講解,很少情況會逐個月去詳細講解,我並不是沒有此能力,只是認為沒此必要。



首先,計算流月的理念是將計算大運及流年的方法,套用在流月跟流年及大運產生的化學作用,問題是,同一學理未必可百份百套用在同一運算之上,情況好像用「大鏍絲批」去扭「大鏍絲」當然沒有問題,但用來扭「細鏍絲」就不行了。事實上,一年有12個月,如果按照學理來算,每年會有12種人生變化,但一個人於一年內面對要發生的事情,變化卻可以很大,而且有些事情可以延伸幾個月甚至是跨年的,因此流月所講求較短的時間,未必可以套用在這類的事情上了。

另外,很多人都有一個錯覺,以為愈多精細的預測,愈容易掌握自己的命運,事實並非如此的。我有一友人,主要利用股票程式交易作為輔助的炒賣高手,在這個大逆市中,仍然可搵到盤滿鈈滿,我曾問他那程式有什麼過人之處,他回應是程式是死、參數是生的,重點是他輸入什麼參數,程式就會出什麼交易決定。他可以輸入1分鐘、15分鐘、1小時、1日走勢數據作為參數,輸入時間參數愈短,交易次數愈頻繁。不過,經他多年來的統計,得出一個結論是交易參數敏感度愈高(1分鐘、15分鐘),自然觸發更多交易,但愈多的次數交易,愈多不必要的錯誤,反而捉不住潛在的獲利機會。反之,將參數調到較低敏感度(1日)、反而令勝率更高。再者,他不用每分每秒疲於奔命好做交易,令自己精神狀態更為健康。更重要的是,當投時投資敏感度太高時,那一刻作出的部署可能是對的,那將戰線拉長時那一刻的動作做出的效果,反而會影響了長線方向的軌跡。



由此可見,有時我們以為知得多可以做更多部署,反而因為是過份反應而做多了。將之概念套用在命理上,當一個人要計算流月運程時,很容易會過於憂慮事情的發生至導致自己杯弓蛇影。因此,我的建議看流年還是知道大方向已足夠,其他太細緻的細位,不過太過參詳,無謂搞到自己精神衰弱。而且,流月最大的盲點時時間差及入氣點,就算我真的能屈指一算,但時間性上出現的落差仍會出現。原因是五行之氣各有特性,月與月之間的氣入氣出,不是純在氣節的那一刻就會出現,要經歷醞釀、發生、轉折期,所以太過集中轉氣節而一月之始,很多時會算錯的,這也是我不太集中看流月的主要原因。

作者 _ 奇峰簡介:

羅奇峰,理工大學市場學系一級榮譽畢業生,研習玄學十數寒暑,主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆,亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓,與大眾分享玄學心得。

