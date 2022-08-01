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曾淵滄：通關減息憧憬利樓價

名人薈萃 06:00 2022/08/01

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聯儲局決定加息0.75厘，符合市場預期，更重要的，是議息會議後，聯信局主席鮑威爾（   Jerome Powell）向傳媒暗示，預期未來加息幅度超預期。這使到市場開始樂觀，預期加息周期接近尾聲。是的，觀察過去幾十年，有哪一次聯儲局在總統大選的那一年加息。實際上，總統大選的前一年，已經開始減息，為總統競選連任做準備。

 

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？


按揭壓力料將短暫
因此，現在市場預期，未來加息應該只有2次，每次0.5厘，今年底應該是這次加息周期的尾聲。現在，美國財長耶倫（Janet Yellen）說，美國不會出現經濟衰退。言下之意是聯儲局不會不斷加息加到經濟真的出現衰退，就算國內生產總值（GDP）出現負增長，也不是加息造成的，很可能是另一些原因。其中一項，就是中國疫情爆發導致供應鏈中斷，工廠被逼停工，產品供應不足導致價格上升。可見，美國政府是不希望通過加息製造經濟衰退來壓通脹，因為經濟衰退比通脹更不受老百姓歡迎。
如果加息周期能在今年結束，那麼，供樓按揭壓力也將是短期的，能通過銀行壓力測試的買家，應該都沒有問題，他們能應付未來的加息壓力。目前，最新的H按利率已超過多家銀行的封頂位2.5厘，因此，銀行提高封頂位也勢在必行，中小銀行先加然後大銀行跟隨，對買樓者而言，心理壓力是存在的，對樓價產生下調的壓力。不過，壓力應該不會很大，不會出現傳媒誇張式的以崩盤來形容。

 

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息


年底或現通關預期
政府公布今年6月份二手樓樓價指數，創一年半新低，不過所謂新低有多低？若與去年9月的歷史高低比較，也只是下跌4.4%，如此跌幅，可怕嗎？如果你今天賣了樓，樓價再下跌4.4%，你會買回嗎？買回會有利潤嗎？不會的。一賣一買，經紀佣金、律師費、印花稅，特別是從價印花稅，七除八扣，樓價下跌4.4%，絕對不足以為那些打算先賣後買回的人，提供任何利潤。
另一項值得留意的，是為甚麼去年9月樓價能創歷史新高？兩個原因，第一，當時香港疫情受控，第五波疫情未殺到，出現清零，投資者憧憬香港與內地通關，內地人會來香港買樓。第二，是當時美國聯儲局，仍然沒有加息的打算，買樓者仍然在享受超低按揭利率。現在，內地與香港皆對「動態清零」的管制有所放寬，通關預期也許會在今年底前出現，而明年開始，則可能會出現減息的憧憬，再度利好樓價。

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