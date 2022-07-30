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內地次季手機出貨量　vivo以1320萬部居榜首

商業 17:00 2022/07/30

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研究機構Canalys數據顯示，HONOR智能手機在短短一年內鞏固了前5名位置。（新華社資料圖片）

研究機構Canalys數據顯示，中國內地智能手機今年第二季度出貨量同比下降10%，出貨量僅為6,740萬部。前3位分別為vivo出貨量1,320萬部；其次是HONOR（榮耀），為1,300萬部；第3是OPPO（包括OnePlus）有1,180萬部。小米以1,060萬部排第4，而蘋果（Apple）以990萬部排第5。

Canalys分析師Toby Zhu表示：「中國消費者正在減少智能手機的支出。」由於疫情在內地爆發，鑑於消費者擔心可支配收入下降，脆弱的消費情緒給供應商帶來了壓力。即使是最大的促銷活動，也無法將市場恢復到2021年第二季度的水平。但HONOR在短短一年內鞏固了前5名位置，今年將是該企展示其在惡劣環境中，生存的關鍵時刻。而蘋果在高端市場的需求也一直保持彈性，市佔率對比去年同期上升，當然供應商在促銷期間的積極性也是一個關鍵因素。

未來兩季出貨量不樂觀

Canalys另一分析師Amber Liu稱：「本土品牌高端Android發布會如火如荼，如vivo X80系列、OPPO Find X5系列、Honor Magic 4系列、小米12 Ultra，惟整體需求有所下滑。」本地供應商正專注於通過芯片組、攝像頭、電池和操作系統優化智能手機體驗，因為他們發現轉向高端是實現盈利和可持續增長的唯一途徑。

Amber Liu續道：「第三季度和第四季度的市場前景並不樂觀，全年出貨量預計最終可能遠低於3億部，這是自2012年以來的最差表現。供應商應在定價策略、訂單周期、庫存控制等方面與夥伴合作。」

責任編輯：蕭寶玲

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