【恒大3333】恒大：冀年內公布重組方案　續與境外債權人溝通　上半年合約銷售仍有123億人幣

中國恒大 （03333） 發公告指，鑒於集團的規模和複雜性，以及行業現狀，盡職調查工作仍在推進中，預計集團盡職調查工作將在近期基本完成，屆時恒大將與有關債權人及顧問溝通境外債務重組方案 框架和建議，並希望在2022年內盡快公佈具體重組方案。

另外，恒大披露，上半年實現合約銷售金額122.6億元（人民幣，下同），合約銷售面積119.3萬平方米。截至目前，集團已售未交樓項目中96%已部分或全部復工，7月1日以來，公司已累計竣工交付物業23.2萬套。

境外債務重組方案將基於三大原則

恒大指，擬議重組境外債的範圍包括（1）公司發行的美元優先票據、（2）景程發行及天基控股提供擔保、恒大地產提供維好及股權收購承諾的美元優先票據，及（3）公司及境外子公司的境外其他債務。集團預計重組方案可能包括一個公平合理的程式來確定債權人的債權金額，及境外債務債權人可依據適用的法律法 規追索的資產。

恒大提到，所籌劃中的境外債務重組方案將基於三大原則，包括（1） 尊重國際重組原則，重組方案設計上 將會充分考慮不同組別債權人的合法權益、（2）公平對待所有債權人的現有權利和債權，以及（3）將依法酌情安排資產包作為境外債務重組的保障措施，資產包可能包括直接或間接持有的境外子公司的股權，例如恒大汽車 （00708） 及恒大物業 （06666） 。

料業務需要較長時間才能恢復有序經營

恒大提到，近一個階段，集團一直與財務及法律顧問評估集團的情況，以制定尊重所有利益相關者權利的解決方案，並旨在逐步恢復有序經營，釋放運營和資產價值。同時 ，集團一直與多位持有公司及其境外子公司景程發行的美元優先票據的債權人及有關顧問進 行具建設性的溝通 ，促進制定境外債務重組方案。

鑒於集團地產開發業務所涉地區廣泛，中國境內相關地區的房地產市場仍在調整中，並綜合考慮集團的資產負債規模，預計集團的業務需要較長時間才能恢復有序經營，使所有利益相關者的資產價值得到恢復。

恒大指，期待與境內外債權人進行具建設性的對話並取得及時的支援，以更好管理各項業務，公平對待境內外債權人，依法維護所有利益相關者的權益，並鼓勵境外債權人聯繫財務顧問。

相關文章：

【恒大危機】長實確認入標競投「灣仔中國恒大中心商廈」 內房午後走強

【恒大危機】恒大物業134億元人民幣存款「被回流」母企 恒大債權人要求解釋為何無事前披露