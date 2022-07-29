【科企監管】 杭州市監局就低價惡性競爭 約談美團、餓了麼等外賣平台 美團、阿里股價齊跌逾6%

內地又有新一輪針對平台監管的行動，杭州市場監管局今日（29日）公布，上周四（21日）約談美團（03690）以及阿里巴巴（09988）旗下的餓了麼等的外賣平台，討論有關低價惡性競爭的問題，並要求外賣平台要把食品安全問題放在重中之重，嚴格依法履行好平台責任。

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美團及阿里股價齊齊下挫。美團一度跌7.8%，低見173.3元，收報176.3元，仍跌6.2%；阿里低見91.7元，最多跌7.5%，收報93.1元，仍大跌6.1%。

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市監局具體提出的要求，包括食品安全問題與老百姓的生命健康安全息息相關，外賣平台要把食品安全問題放在重中之重，嚴格依法履行好平台責任；低價惡性競爭往往伴隨著潛在的食品安全問題，餐飲行業要進一步規範經營秩序，嚴格禁止惡性競爭，更不允許低價傾銷擾亂市場秩序；外賣送餐平台要引以為戒，認真開展自查自糾，並舉一反三，確保食品安全、低價惡意競爭等相關問題不再發生。

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記者：郭秀慧