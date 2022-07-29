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【渣打業績】 渣打上半年稅前盈利勝預期 料下半年淨息差進一步擴闊 股價逆市企穩

股樓投資 21:03 2022/07/29

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渣打集團（02888）公布，今年上半年法定除稅前溢利27.7億美元，按年增加8.3%，勝市場預期。集團表示，即將啟動新一輪5億美元股份回購。渣打股價逆市微升0.3%，報56.05元，成交額1.1億元。

同場加映﹕【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

期內，法定母公司股東應佔溢利18.7億元（美元，下同），按年增加9%。法定每股盈利62.1仙，基本每股盈利63.4仙。派發中期息1.19億元，相等於每股4仙。上半年信貸減值2.67億元，去年同期錄得4,700萬元回撥，而跟內地商業房地產第3階段風險承擔有關的減值支出2.37億元，反映資本充足水平的普通股權一級資本比率維持13.9%。上半年法定普通股股東有形權益回報9.9%，按年增加120個基點。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 股價重上100元大關【見下頁

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渣打宣布，即將啟動新一輪5億元股份回購，有信心可達成2月定下的財務目標。集團預料，下半年淨息差將進一步擴闊，預期全年的平均數將約為140個基點，2023年則為160個基點，風險加權資產大致跟去年相若，信貸減值將正常化。

同場加映﹕【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

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記者：郭秀慧

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港股 每股盈利 渣打集團（02888） 回購

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