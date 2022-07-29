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【歐洲經濟】歐元區第二季GDP遠勝預期　7月通脹率再創歷史新高

環球政經 20:37 2022/07/29

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歐元區公布第二季度國內生產總值（GDP）按年升4%，遠高於預期，但較前值增長5.4%有所放緩。按季則升0.7%，同樣較預期升0.2%為多。另外，同日公布的7月通脹率按年飆8.9%，再創歷史新高，令歐洲央行面臨9月再次大幅加息的壓力。

GDP表現勝要歸功於西班牙、法國和意大利經濟表現勝於預期。儘管歐元區最大經濟體德國的結果略遜於預期，但法國的按季增長達超預期的0.5%，意大利增長更為強勁，達1.0%，西班牙更增1.1%。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

另外，歐元區7月消費物價調和指數（HICP）由上月的 8.6%增理至 8.9%，遠高於預期的8.6%。至於剔除價格波動較大的食品和能源價格的核心HICP按年增至5.0%，預期為升4.7%。

俄烏戰爭推高了能源、金屬和食品價格。為控制通脹，歐洲央行本月宣布加息0.50厘。

【延伸閱讀】大摩發表本港內地焦點股名單 15隻股份入圍　【下一頁

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【同場加映】青姐話：靜市何時了 指數落多少？

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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