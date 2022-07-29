  • 31°C
香港時間 : 2022729日 (五) 21:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】中國據報正考慮沒收財困房企未開發土地　資助保交樓

股市 20:29 2022/07/29

分享：

分享：

中國據報正考慮收回財困房企未開發土地

市場近期屢傳出中央加強支持房地產的措施，力保「保交樓」。外電引述知情人士指，中國監管部門正考慮收回財困開發商未開發的土地，購地資金將用於停工的房地產項目保交付。據指，住建部正與其他監管部門評估該方案，尚不清楚決策層是否會批准方案，建議仍存變化。

消息指，若方案獲批執行，意味政府部門有較大的空間因城施策，包括從財困的開發商手中收回土地後，質押給財務健康狀況更好的開發商，後者將提供資金來完成財困開發商的停工項目。

消息又指，其他行動或包括政府對被回收的土地進行重新規劃後掛拍，以提高其價值。住建部和自然資源部未有回應報道。

根據中國法律規定，地方政府在售出土地兩年未開發的情況下，可從開發商手中收回，且無須補償。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】 

相關文章：

【內房危機】內地政府據報要求銀行提供1萬億貸款助內房完成「爛尾樓」　內房午後短線走強

【內房危機】內地據報批准成立逾2000億房地產基金　碧桂園龍湖反彈5%、部分停工樓盤傳復工

【內房危機】中國監管機構據報考慮向爛尾樓業主提供還貸緩衝期

經濟 中國 中國市場

上一篇文章

【盈警】希慎料上半年盈利約7000萬元　按年跌逾86%　主因投資物業公平值虧損近10億

下一篇文章

亞特蘭大銀行行長指美國沒衰退 仍需繼續提高利率
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌6%考驗兩萬億市值
【阿里巴巴9988】馬雲據報計劃放棄螞蟻集團的控制權　阿里巴巴跌6%考驗兩萬億市值
【美國經濟數據】美國6月PCE物價指數按年升6.8%　40年來最高
【美國經濟數據】美國6月PCE物價指數按年升6.8%　40年來最高
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　李澤楷：嚴肅跟進事故、公司會承擔醫療費用　電訊盈科跌0.5%、協興隆母企中建富通升5%創1個月高
【MIRROR演唱會】MIRROR演唱會發生嚴重意外　李澤楷：嚴肅跟進事故、公司會承擔醫療費用　電訊盈科跌0.5%、協興隆母企中建富通升5%創1個月高
【美股開市】美6月PCE數據創40年高　道指升26點　納指升0.6%（不斷更新）
【美股開市】美6月PCE數據創40年高　道指升26點　納指升0.6%（不斷更新）
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【MIRROR】MIRROR演唱會途中屏幕突高空墮下　現場有舞者砸中受傷
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌68點　北水續走資7.1億元　沽美團（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌68點　北水續走資7.1億元　沽美團（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款