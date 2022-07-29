【內房危機】中國據報正考慮沒收財困房企未開發土地　資助保交樓

▲ 中國據報正考慮收回財困房企未開發土地

市場近期屢傳出中央加強支持房地產的措施，力保「保交樓」。外電引述知情人士指，中國監管部門正考慮收回財困開發商未開發的土地，購地資金將用於停工的房地產項目保交付。據指，住建部正與其他監管部門評估該方案，尚不清楚決策層是否會批准方案，建議仍存變化。

消息指，若方案獲批執行，意味政府部門有較大的空間因城施策，包括從財困的開發商手中收回土地後，質押給財務健康狀況更好的開發商，後者將提供資金來完成財困開發商的停工項目。

消息又指，其他行動或包括政府對被回收的土地進行重新規劃後掛拍，以提高其價值。住建部和自然資源部未有回應報道。

根據中國法律規定，地方政府在售出土地兩年未開發的情況下，可從開發商手中收回，且無須補償。

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