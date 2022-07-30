【測量行業】北都明日大嶼發展　測量師需求飈

隨着本港多項基建陸續推出，政府及相關企業對測量師的需求大增。香港測量師學會會長趙錦權表示，現時每年大學畢業人數約300至400人，接近全數的畢業生都可以找到工作。

雖然測量行業就業率高，但業界仍出現人才荒。趙指出，政府是測量行業的最大僱主，近年招聘不少相關人才；但這對於私人企業造成影響，導致行內人手不足，而學會亦有向政府反映，要求當局增撥資源，培訓更多測量師。

【人才招聘】報告：香港企業加速全球化招聘 年輕員工盼獨立合約方式工作

灣區發展空間大 需熟悉市場

不少香港企業以大灣區作為發展據點，而測量行業也不例外。趙錦權表示，現時有測量在內地或大灣區發展但數量不多。他續指，內地絕對有發展空間，但當地市場太大，要熟悉其他城市的市場也非易事。

【科技初創】新世界發展攜手Microsoft香港 助國際初創企業立足大灣區

趙又以自己公司為例，其在1993年在內地成立公司，聘用大約2千多名員工，其中有500名員工在內地20個城市從事估價服務，難以覆蓋全國。為了方便測量到內地發展，在去年1月廣東省住房和城鄉建設廳實施《香港工程建設諮詢企業和專業人士在粵港澳大灣區內地城市開業執業試點管理暫行辦法》，讓已於測量師註冊管理局註冊的專業測量師，包括工料測量、建築測量及產業測量，於網上登記後便能在大灣區9個城市、前海及橫琴執業。

【人才需求】香港玩具業對人才需求量大 企業增聘社交媒體營銷員工

記者：廖淑瑩

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：