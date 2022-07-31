【動漫商機】古惑仔創刊30周年展覽　陳浩南週邊精品回顧

▲ 港漫《古惑仔》已結束連載，粉絲仍會追捧週邊精品。（曾耀輝攝）

經典港漫《古惑仔》創刊30周年，於銅鑼灣Amaz By Lokianno舉辦《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽，現場有多款週邊精品發售及特別回顧，《古惑仔》主編倫裕國受訪表示，最初自已一手包辦有不少限制，現與不同設計師合作更有彈性和多元發揮。

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授權合作雙贏

早期《古惑仔》漫畫的附錄小禮物及特別版皆是倫裕國負責，從設計、生產成本等都要親力親為，局限和設計盲點較大。近年跟不同新晉設計師合作，吸納新意念產生化學作用之餘，資源預算亦更有彈性。倫裕國在合作監修過程中會給予意見以符合原來的印象，定稿大方向交由設計師發揮，故近年的精品設計感覺大有不同。合作形式銷售及成本細節溝通亦更加重要，功夫做足下授權合作是雙贏方案。

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人偶公仔是最常見的動漫週邊，粉絲都希望心愛角色能以立體造型展示，《古惑仔》主角陳浩南亦沒例外，倫裕國坦言陳浩南的12吋第二代珍藏人偶是經驗累積與堅持品質的成果。早年首次推出人偶時因經驗不足，粉絲評價參差，到近年的新版本，才懂得在監修過程中堅持頭雕細節，最終贏回粉絲好評及加推不同版本。

▲ 《古惑仔》主編倫裕國認為，授權合作開發產品是雙贏。（曾耀輝攝）

他提到近年有物色及引入精品到東南亞市場如台灣、馬來西亞及內地等，《古惑仔》在當地亦具名氣兼反應良好。倫裕國稱已有內部團隊專責週邊產品授權及項目發崛商機，延續陳浩南傳奇。

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記者:王浩賢