【消費情報】Meadows產品主打高性價比 獲超過190個國際品質獎項 惠康及特色超市有售

Meadows新鮮食材、零食及煮食系列、糧油雜貨、清潔用品等，已進駐惠康及其特色超市，，包括Market Place、Market Place by Jasons、3hreesity、Jasons ichiba、Oliver’s 及 The Delicatessen。

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Meadows致力引入各類優質產品以迎合本地顧客需求，迎來更多享譽、更高質、更抵的零食及煮食系列、新鮮食材、糧油雜貨及家居清潔用品等，全方位細心看顧不同客群的日常需要。Meadows產品於惠康超級市場及其特式超市有售，讓顧客一站式且輕鬆地選購更多享譽、更抵的心頭好，優質生活由選用Meadows產品開始。

Meadows產品源自於世界各地，嚴密監控採購過程，憑著專注認真及關顧客人所需的態度開發各樣生活商品，其糧油雜貨更於2021至2022年間榮獲了超過190個由Monde Selection頒發的國際品質優秀獎項，品質備受國際肯定。

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喜愛下廚的朋友更可選購Meadows一系列簡易烹調食材，如以100%意大利番茄製成的肉醬意粉醬，泰國製造並以可持續捕獲的魚類製成之獲獎礦泉水浸吞拿魚塊等，於家中亦能享受優質而性價比高之美饌，自然有更多相處時刻，共享美好時光。

品牌近年亦引入了種類更多、價廉質優及實用性強的Meadows Home家居日用品系列，包括方便耐用之保鮮包裝袋、由皮膚科醫生測試之面紙及有效消滅99.9%細菌之衣物洗護系列，產品多元化同時價錢實惠相宜，絕對不容錯過。

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責任編輯：嚴浩文