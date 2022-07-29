  • 32°C
香港時間 : 2022729日 (五) 20:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費情報】Meadows產品主打高性價比 獲超過190個國際品質獎項 惠康及特色超市有售

理財智慧 20:17 2022/07/29

分享：

分享：

Meadows新鮮食材、零食及煮食系列、糧油雜貨、清潔用品等，已進駐惠康及其特色超市，，包括Market Place、Market Place by Jasons、3hreesity、Jasons ichiba、Oliver’s 及 The Delicatessen。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

Meadows致力引入各類優質產品以迎合本地顧客需求，迎來更多享譽、更高質、更抵的零食及煮食系列、新鮮食材、糧油雜貨及家居清潔用品等，全方位細心看顧不同客群的日常需要。Meadows產品於惠康超級市場及其特式超市有售，讓顧客一站式且輕鬆地選購更多享譽、更抵的心頭好，優質生活由選用Meadows產品開始。

Meadows產品源自於世界各地，嚴密監控採購過程，憑著專注認真及關顧客人所需的態度開發各樣生活商品，其糧油雜貨更於2021至2022年間榮獲了超過190個由Monde Selection頒發的國際品質優秀獎項，品質備受國際肯定。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

喜愛下廚的朋友更可選購Meadows一系列簡易烹調食材，如以100%意大利番茄製成的肉醬意粉醬，泰國製造並以可持續捕獲的魚類製成之獲獎礦泉水浸吞拿魚塊等，於家中亦能享受優質而性價比高之美饌，自然有更多相處時刻，共享美好時光。 

品牌近年亦引入了種類更多、價廉質優及實用性強的Meadows Home家居日用品系列，包括方便耐用之保鮮包裝袋、由皮膚科醫生測試之面紙及有效消滅99.9%細菌之衣物洗護系列，產品多元化同時價錢實惠相宜，絕對不容錯過。

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 惠康 超市 糧油雜貨

上一篇文章

【歐洲經濟】歐元區第二季GDP遠勝預期　7月通脹率再創歷史新高

下一篇文章

【有相睇】房協資助房屋翠嶺峰再錄成交　持貨4年半勁賺近四成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【薪酬調查】人力資源顧問：港大學生冀首份工作月薪達2.53 萬元 較去年大增近20% 特區政府成被選為理想僱主
【薪酬調查】人力資源顧問：港大學生冀首份工作月薪達2.53 萬元 較去年大增近20% 特區政府成被選為理想僱主
【職場熱話】為食女同事自己不捨得食 卻要求Last Day同事購買貴價散水餅 揚言「孝敬一下同事都好應該」
【職場熱話】為食女同事自己不捨得食 卻要求Last Day同事購買貴價散水餅 揚言「孝敬一下同事都好應該」
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
再現「2字頭」新盤　粉嶺北ONE INNOVALE最平296.2萬起　112伙折實500萬有找
【美國經濟】美國第二季GDP跌0.9%　陷技術性衰退
【美國經濟】美國第二季GDP跌0.9%　陷技術性衰退
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款