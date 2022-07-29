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【有相睇】房協資助房屋翠嶺峰再錄成交　持貨4年半勁賺近四成

股樓投資 20:08 2022/07/29

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於2017年11月推出預售，2020年中入伙，位於將軍澳的房協資助房屋項目翠嶺峰，近日連錄二手成交，業主持貨4年半，帳面勁賺近四成離場，樓價升幅遠比同期大部分私樓高。 

中原地產伍錦基說，翠嶺峰中層A室，實用面積462平方呎，兩房間隔，座向東北，望山景，日以559萬（未補地價）易手，實用呎價約12,100元。

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資料顯示，原業主於2018年3月以409.5萬元（未補地價）向房協一手購入單位，持貨近4年半，現帳面獲利149.5萬元，物業期內升值約37%。伍錦基續說，屋苑本月已錄兩宗二手成交，平均實呎約11,955元。 

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 房協 翠嶺峰 中原地產

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