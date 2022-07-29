【動漫商機】港漫古惑仔展覽　浩南哥再現銅鑼灣

▲ 《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽舉行，有不少週邊精品發售。（曾耀輝攝）

經典元祖港漫《古惑仔》雖然已結束連載，但陳浩南未退隱江湖，轉行賣週邊精品，涉足人偶玩具、紅酒、精緻腕錶、近年港人必備的防疫口罩等，最初從主編倫裕國親自「一條龍」包辦，至今與不同設計師和機構授權合作，滿足粉絲兼衝出香港，他認為要抱開放心態，吸收經驗與時並進。

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經典港漫《古惑仔》經歷28年連刊後結束，今年為作品創刊30周年，於銅鑼灣Amaz By Lokianno舉辦《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽．有多項《古惑仔》主題展品及打卡位，現場亦有多款週邊精品發售，舉如紅酒、精緻腕錶、防疫口罩等。即使故事連載結束，推陳出新的週邊精品仍是維繫粉絲的重要方式，與日本動漫無異，《古惑仔》主編倫裕國受訪表示，自成立官方粉絲俱樂部後，週邊精品需求就更大。

▲ 《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽有原版創刊號及漫畫原稿。（曾耀輝攝）

倫裕國稱最初推出附錄小禮物及特別版，只是想回饋讀者和提供新鮮感助漫畫銷量，早期以印刷品為主，其後加入人偶、兵器等，後來有公司主動提出合作，他亦相信出版市場可更立體化。之後證實讀者反應良好，便認真投入授權設計週邊產品，提升質素精品化，粉絲更願意付錢購買更高質素的週邊產品支持作品發展。

▲ 粉絲可回顧《古惑仔》歷代精品及相關產品。（曾耀輝攝）

Amaz By Lokianno《古惑仔三十載之氣吞銅鑼灣》展覽 詳情：

日期：7月30日至8月28日

地點：Amaz by Lokianno - AMAZ Gallery（銅鑼灣Fashion Walk京士頓街2-4號地下及地庫）

時間：中午12時至晚上9時

費用：免費入場參觀

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記者：王浩賢