【職場熱話】接待員工作面試被HR評不夠靚 質疑職位要求明明沒寫明 急問平機會是否受理外貌歧視？

打工仔近日於Discuss工作討論區投稿，表示希望找一份接待員工作，找了幾家公司見工，面試第一份工作時，起初與僱主都相談甚歡，然而當男HR坐下後卻「塊面黑過舊炭」，在面試臨完結前更詢問事主：「你覺得點解我地要請你？坦白講你唔係生得特別靚，你份CV又唔係特別出色，我真係搵唔到原因要請你。」

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

事主聽後顯然大感愕然，質疑職位要求明明就沒有關於外貌的相關要求，HR若果真是覺得事主這樣差，其實大可以不用浪費大家時間安排面試，不明白為何要這樣攻擊別人。事主更向網友發出提問：「依家做Reception一定要生得靚㗎咩？咁我其他Interview係咪唔應該去？」

香港是一個講求公平公正的地方，有網友就提議事主前往平等機會委員會進行投訴。然而，有網友就覺得此舉無效，皆因樣貌歧視並無觸及相關條例，稱平機會只會就性別、殘疾、家庭崗位及種族方面的歧視個案進行處理。有網友更提醒事主不要小題大做，小心一旦事件曝光，或會變成網絡熱話被人公審，告誡事主「全香港都識你笑你，你再想搵第二份工都難」。

部分看透世事的網友就指出，外貌歧視實屬社會潛規則，靚人在面試時必然有著競爭優勢。「但可惜這些標準或價值觀，冇可能寫落個職位描述度等你知己知彼……不過佢咁直接同你講都好冇禮貌」、「講真請Receptionist真係要請個睇得順眼、靚嘅人，始終係對客人第一印象，唔打得都睇得，正常Receptionist係花樽位」、「有啲公司個門面真係靚啲，同公司形象有關」。

【職場熱話】做政府工「懶慣」難轉會私企？打工仔意見分歧 同外面社會脫節VS有料去邊都得【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

有網友就以消費者挑選貨品，以比喻老闆挑選面試者：「現實社會本來就係咁，係太多人唔願意接受和屈服而已。老實講自己去買生果、買嘢都揀件靚嘅啦，唔通商家鬧翻你轉頭做咩次貨唔買啊，然後去平機會投訴你？換位思考，好多嘢根本無需要解釋。」言談之間暗示事主必須接受現實。

另有網友就推斷，本地不少私人公司面試時都有這種「人身攻擊」情況，HR的如意算盤除了壓價外，其實更是希望測試一下事主的臨場反應。網友指出「接待處屬於受氣位」，從事主發脾氣的反應認定樓主EQ不高，因此建議事主不要再面試同類職位；就算僥倖成功遲早亦因遇到麻煩客人而「炒大鑊，做唔得長」。不過另一位網友就鼓勵事主，如果將來再面試，可以這樣大方回應HR：「樣貌靚係重要，但係Reception主要係待人處事有禮貌。」

【室內設計】20年樓齡二手樓大翻身！北歐風裝潢設計簡約清新 長形廳活用L形櫃增儲物空間【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +31 +30

【青姐話】靜市何時了 指數落多少？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文