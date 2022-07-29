【美國經濟】美GDP連續兩季萎縮　耶倫拒認陷經濟衰退

美國周四（28日）公布第二季國內生產總值（GDP）按年跌0.9%，市場預期按年增長0.5%。由於當地經濟連續第二個季度收縮，陷入技術性衰退。但美國財政部長耶倫（Janet Yellen）否認這個說法，她表示，盡管經濟連續兩個季度出現負增長，但美國經濟正處於轉型期，而非衰退期。

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耶倫周四表示，美國第二季經濟收縮，是一個不可避免的大幅放緩跡象。耶倫堅稱，衰退的定義是經濟遭廣泛減弱，包括大量裁員、企業倒閉、家庭財務緊張和私營部門活動放緩。但現在沒有所看到上述情況。

耶倫認為，現在經濟正在繼續創造就業機會，家庭財務狀況依然強勁，消費者亦正在消費，企業正在增長。她重申，解決通脹為現屆政府的首要任務。

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責任編輯：黃苑筠