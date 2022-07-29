【渣打業績】渣打洪丕正：集團對內房行業敞口約37億美元　沒受內地「停貸」事件影響

內地近期爆出業主停供爛尾樓事件。渣打 （02888） 亞洲區行政總裁洪丕正在集團上半年業績記者會上表示，集團上半年2.37億美元與中國商業房地產相關的第三階段風險敞口，並不涉及停貸事件，因集團的焦點在於內地的第一、二線城市。

他補充，集團對內房行業的敞口約37億美元，比起集團在全中國約640億美元風險敞口佔比不大；而且集團對內房行業的敞口超過一半有抵押，而抵押的貸款成數低於50%，故上半年集團對內房敞口所做的撥備是保守而且足夠。

渣打稱上半年已進行定期壓力測試，以評估俄烏戰爭對集團投資組合之影響，並已成立俄烏風險監察小組，對各方面風險進行考慮，並尋找緩解集團直接及間接風險的方法。洪丕正補充，該集團在俄羅斯、烏克蘭都沒有業務，集團設立上述小組，因或有客戶與俄羅斯有貿易上來往，該行冀在此過程中監察有否牽涉制裁，確保該行客戶沒涉及與制裁相關的活動。

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記者：胡學能