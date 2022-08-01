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【業績︱電訊股】和記電訊急跌14%　上半年轉蝕9600萬　中期息2.28仙

股市 09:36 2022/08/01

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和記電訊上半年轉蝕9600萬　中期息2.28仙

和記電訊 （00215） 收市後公布截至6月底止，上半年轉為虧損約9600萬元，去年同期則錄得盈利3100萬元，EBITDA（息稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌7%至6.95億元。和記電訊擬派中期息2.28仙，不計特別息，與去年同期持平。

和記電訊現跌14%，報1.22元，創四個月低。

期內，和記電訊總收益按年跌10%至約23億元。服務收益按年減少4%至15.6億元，主要由於競爭激烈及上半年香港的疫情而收緊措施令企業解決方案收益減少，導致本地服務收益下跌6%。

對於EBITDA下跌，集團解釋，主因服務收益下跌及網絡營運成本上升，惟集團藉長和集團廣泛的分銷網絡，加強「店中店」的策略，在豐澤、百佳及屈臣氏開設銷售點，並持續採取提升效率的措施，抵銷部分跌幅。

本地後繳淨ARPU下跌7%至149港元

截至6月底止，香港及澳門客戶總數約為300萬名，較去年同的320萬名下跌7%， 主要受本港電話智能卡實名登記於今年3月1日開始所影響，部分跌幅因後繳、流動寬頻及SoSIM的客戶數目增加而有所抵銷。

每月後繳客戶流失率改善至0.7%，按年跌0.4個百分點。由於ARPU轉弱，以及今年初的防疫收緊措施，令企業解決方案收益較預期為少，導致本地後繳淨ARPU下跌7%至149元。

展望未來，由於集團維持忠誠的後繳客戶組合使流失率保持健康水平，集團對業務前景樂觀，亦有信心集團可重回正軌，帶來穩健的本地營運業績，以及在過渡至正常營運環境前維持強勁的現金流。集團持續投 資於數碼化建設。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】 

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編輯：袁諾曦

港股 業績公布 和記電訊香港（00215） EBITDA

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