巴黎聖母院2024年有望重開 夏季末可開始重建

法國著名景點巴黎聖母院2019年發生火災，導致尖塔及屋頂部分倒塌。法國其後關閉巴黎聖母院修復建築，法國官員預計今年夏季末可展開重建，巴黎聖母院有望於2024年重開。

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法國已關閉巴黎聖母院（Notre-Dame Cathedral）逾3年，文化部長馬拉克（Rima Abdul Malak）周四（28日）表示，有望於2024年重新向公眾開放。她透露，現時修復工程的清理階段已經完結，預料夏末時可開始重建。

巴黎聖母院2019年4月發生嚴重火災，導致其塔尖及屋頂倒塌。由於巴黎聖母院極具歷史文化價值，當時引起世界各地民眾震驚。法國其後一直關閉巴黎聖母院進行修復，但其後一直未有重開消息傳出。

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馬拉克表示，非常有信心2024年可完成大部分修復工作，屆時也能對外重開。

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法國巴黎將於2024年主辦奧運會，總統馬克龍（Emmanuel Macron）於火災不久後承諾巴黎聖母院將在2024年巴黎奧運期間重開。

法國據報會將巴黎聖母院建築修復至原貌，包括沿用建築師Eugene Viollet-le-Duc於1800年代中期設計的96米塔尖，亦已選定相關木材。

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責任編輯：李俊儀