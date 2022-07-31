【ESG策略】本地家具品牌TREE　靠3招解採購、供應鏈危機

▲ 本地環保家具品牌TREE董事總經理Kate Babington留意到，消費者不但關注產品的質素及風格，還會留意品牌的核心價值，以及產品以何等方式回饋我們的社區及環境。（受訪者提供圖片）

企業近年陸續在業務範圍內探索各種實踐ESG（環境、社會和企業管治）政策的可能，盼規劃行之有效的策略，回應社會、消費者需求。本地環保家具品牌TREE董事總經理Kate Babington日前接受本報訪問指出，在上一財政年度（2020/2021），投資ESG相關政策及活動共花費近50萬元。

為維持疫情下推展ESG的項目與企劃進度，該團隊轉戰綫上進行遙距採購，與供應商以虛擬會議進行預覽，以及保持資訊透明等，解決危機。

Kate Babington形容：

可持續發展如同該品牌基因，管理層會親自參與品牌所有ESG政策的規劃與措施。

團隊在原材料採購模式、回饋環境及社區、「淨零碳」等方面均有ESG相關規劃。她表示，團隊多年來不斷反覆審查產品採購模式、供應鏈及客戶服務，以確保整個過程符合最高可持續標準。同時會定期向供應商索取證明文件並了解相關資訊，致力監控和辨識整個過程，提防當中不合規格的行為與細節。

舉例指，透過嚴格原材料採購模式，環保實木家具系列均採用再生、可回收、來自可持續來源，或經由森林管理委員會（FSC）認證的木材製作。由第一批家具產品開始已採用再生柚木，強調純手工製作，並以可持續及負責任的方式打造而成。

▲ 她表示，由第一批家具產品開始已採用再生柚木，強調純手工製作，並以可持續及負責任的方式打造而成。（受訪者提供圖片）









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然而，疫情下，該企亦曾經受原產國運輸限制及本地額外測試要求所影響，令貨物運輸延誤；甚至有供應商隨着疫情反覆和政府限制，需暫時休業。同時，該企難以到訪供應商所在地區，無法參與各地家具展覽。

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3招紓供應鏈危機 保營運有序

因此，團隊探索並建立了遙距採購經營模式，主要靠3招化解採購及供應鏈危機，以便在疫情下保持營運有序。包括：

一、與供應商進行虛擬會議，預覽新產品

二、銷售和客戶服務團隊保持資訊透明，讓顧客了解延誤及預期交貨日子，並定期更新定單狀態

三、維持庫存穩定，為各系列進口更多存貨，避免不斷的定單或發貨延誤

另外，在回饋環境及社區方面，由於大部分木材原產地為印尼，故該企夥拍當地非牟利機構，以教育、生態重建計劃，回饋森林。Kate表示：「期望對我們取材的國家，達至最負責任採購模式。在過去17年，已種植超過9.2萬棵樹，並將持續增長。」

17年種9.2萬棵樹 回饋森林

惟現時受疫情限制，該企多年來定期舉辦的ESG活動均受影響，例如讓團隊前往印尼爪哇島，親身了解如何為生態重建作出貢獻的年終獎勵旅行、本地海灘清潔活動等。她分享，團隊由此轉向探討如何支援其他慈善捐款，以及把活動暫時延期，作為對策。

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內部培訓 員工定期ESG教育

此外，針對內部培訓方面，該企還讓所有員工定期接受ESG相關教育，並歡迎提出建議，着手改善公司政策。舉例指，早前已根據團隊意見，安裝照明計時系統以減少用電量，產品更改為只使用以長壽電池供電的蠟燭，以及訂製了可重複使用的雨傘袋贈予顧客等。

記者：張寶燕

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