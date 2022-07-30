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英1月能源費或近5000元 天然氣商盈利升5倍惹眾怒

環球社會熱點 09:05 2022/07/30

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英國有機構預測能源價格上限明年1月上調後，每戶家庭屆時每月能源費平均可達500英鎊（約4,770港元）。但天然氣商Centrica宣布盈利急增5倍引起民憤，消費者批評Centrica貪得無厭。

英國西倫敦電網飽和 阻地產商發展至2035年免停電 【下一頁】

Centrica為英國能源巨頭，也是英國天然氣（British Gas）的母企。Centrica周四（28日）宣布上半年盈利增長5倍至13.4億英鎊（約127.8億港元），遠高於去年同期的2.62億英鎊（約25億港元）。

Centrica曾暫停派息3年，由於上半年盈利豐厚，宣布每股派息0.01英鎊。

英國家庭近期飽受能源價格飆升帶來的生活壓力，英媒引述有消費者批評Centrica牟取暴利的行為是貪得無厭（obscene greed）。

工黨議員羅素莫伊爾（Lloyd Russell-Moyle）更炮轟Centrica不是賺取利潤，而是盜竊英國人的財富，要求Centrica退還這筆錢。

他強調英國有75%的能源是於國内生産，而全球能源價格飆升不會導致英國的能源生産成本增加，不滿能源商加價。

羅素莫伊爾更譴責政府設置能源價格上限失敗，加上能源企業的貪婪，導致英國人今年冬天將會捱餓。

德國憂能源短缺節能 北部城市公共設施停熱水 【下一頁】

Centrica行政總裁Chris O'Shea則堅稱，公司利潤增長並非由消費者業務推動。他指包括北海業務在內的上游業務今年上半年的調整後營業利潤達9.06億英鎊（約86.4億港元），增幅超過11倍。

而子公司英國天然氣的盈利已跌至9,800萬英鎊（約9.3億港元），較1年前能源危機前下跌43%。

Chris O'Shea更表示如謹慎經營英國天然氣業務，能為消費者節省更多錢。他表示公司有必要提前購買能源，否則將遭受約44英鎊（約420億港元）的損失。

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責任編輯：鄭錦玲

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