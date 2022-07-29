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【歐洲經濟】歐元區第二季GDP勝預期　7月CPI升幅續破紀錄　

宏觀解讀 18:28 2022/07/29

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歐元區第二季度GDP初值按年升4%，遠高於預期3.4%，按季則升0.7%，同樣較預期升0.2%為多。第一季度終值按年升5.4%，初值按年升5.1%；第一季度終值按季升0.6%，初值按季升0.3%。

GDP意外上升，因西班牙、法國和意大利經濟表現勝於預期，第二季經濟按季錄得增長，未受預期放緩影響。即使歐元區最大經濟體的德國數據略遜預期，但法國的季度增長超預期，達0.5%，意大利的增長更為強勁，達1.0%，西班牙的增長更加達到1.1%，抵銷了德國的影響。

另外，歐元區7月CPI初值按年升8.9%，再創歷史新高，高於預期的8.6%，前值為8.6%；按月升0.1%，亦高過預期跌0.1%，前值為0.8%。

雖然歐洲央行7月份加息0.5厘，歐元區通脹再超出預期，反映出歐元區19個成員國面臨的壓力日益加劇。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

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