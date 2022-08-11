【利財筆記】林本利：5月低吸 財息兼收

筆者股票投資策略十分簡單，長期持倉約佔七成，每年收息3厘至4厘，揀股跑贏恒指至少2至3%，每年已可跑贏恒指5至7%。餘下兩三成資金，每年嘗試低吸高沽，高沽又再低吸，估計又可多賺2至3%。上述投資策略，不論是過去10年，抑或20年，都可以穩定地跑贏恒指7至10%。

每年低吸高沽的策略又如何？首先要知道恒指過往表現，1月至3月總有高位和低位，在高位先沽貨，再在低位補回，基本上當年已可以肯定跑贏恒指。

過去10年，只有2017年恒指由年頭升到年尾，高沽後已再沒有機會低位補回。當年恒指上升36%，但即使跑輸恒指1%，因手上仍持倉七成，筆者依然可以大賺。往後2018年至2022年，恒指都是先高後低，故此高沽低吸策略十分奏效。

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「五窮六絕」買股收息

在第1季高沽低吸後，4月便要趁高減持，增持現金，在「五窮六絕」趁低再入，買股收息。根據過去數字，恒指4月份和7月份多數升，5月份、6月份和8月份多數跌，故此趁「五窮六絕」入市，買股收息，值博率很高。即使股價不升反跌，收息亦可作補償。

筆者特別提醒學生，高位不一定在月尾，在月中若見到股價除淨後大升，便應沽出，財息兼收，增持現金等機會再低吸。今年4月初，恒指由3月中18000多點的低位大幅反彈4,000多點，升上22000點，便應趁高減持。

到5月初，恒指又回到19000點的水平，便有足夠資金再低吸。及至6月，筆者提醒學生因為要慶回歸25周年，恒指很大機會再升上22000點以上，不應看得太淡，結果亦確實如此。

筆者每年都會提供資料，讓學生趁「五窮六絕」，買股收息（見《iMoney 761期》）作為參考。

筆者推介的43隻個別港股和內地股，有29隻在5月至7月初除淨，個別股份派息高達6厘以上。現在回頭一看，這29隻除淨的股份，有超過20隻可以做到「財息兼收」，當中12隻「財息兼收」的情況十分明顯（見附表）。

即使不是以最低位入貨，只要肯在5月恒指跌穿20000點時趁低入，理應有所斬獲。

「財息兼收」後便應趁高減持，留待7月過後看看有沒有機會再低吸。之後由9月持股至12月，一般到年尾基金經理粉飾櫥窗，推高股價，到時又可以趁高減持，保留多些資金，留待來年再趁低吸納。

本文節錄至771期（2022年7月30日）Focus《利財筆記》。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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編輯：黃銳