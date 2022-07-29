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【家電股】JS環球生活：調整產品策略應對歐美經濟放緩　料明年初東南亞產能佔比擴至30%

股市 18:01 2022/07/29

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JS環球生活：調整產品策略應對歐美經濟放緩　料明年初東南亞產能佔比擴至30%

「Shark」、「Ninja」及「Joyoung」品牌的JS環球生活 （01691） 逾一半以上的收入來自歐美市場。問及歐美經濟放緩，甚至可能出現衰退，JS環球生活投資者關係、公共關係及合規高級總監趙慧認為，大環境雖然控制不到，但可透過定價以及調整產品策略，例如加大發展增長速度快的領域。她強調不一定加價才能維持業務穩健，而是會不斷推陳出新，新品定價也會調得較高。

趙慧承認，歐洲的逆風較多，但公司策略相對執行到位，並提到英國等地與美國偏好相近，即使產品不用作過多的改良，在歐洲地區的接受程度仍高。JS環球生活積極拓展歐洲市場，趙慧指，德國及法國為今年的擴展重點。

產能方面，公司分別有在內地、越南及泰國設廠，其中中國的產能佔約90%。趙慧表示，公司期望今年底至明年初來自東南亞的產能佔比能擴大至30%，主要用以生產「Shark」、「Ninja」的產品，以迴避美國實施的關稅。

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