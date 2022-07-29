【英揆之爭】卓慧思獲華禮仕支持 俄羅斯明踩變相祝福？

英國保守黨黨魁選舉進入最後階段，前財相辛偉誠與現任外相卓慧思正力爭各方支持。英國國防大臣華禮仕表態支持卓慧思，讚她明白英國現時面臨的威脅。俄羅斯國營媒體則批評卓慧思不適合出任英國首相，指她當辯論節目主持人暈低時反應過大。英媒料卓慧思對俄強硬立場觸怒俄羅斯，或為她帶來更多支持。

女主持突暈倒 辛偉誠卓慧思次場電視辯論中斷 【下一頁】

華禮仕（Ben Wallace）早已宣布不參與保守黨黨魁競選，但周四（28日）接受英媒訪問時表態支持卓慧思（Liz Truss）出任首相。他形容卓慧思是一個可靠、誠實及經驗豐富的人，而且兩人在國防方面的理念非常一致。

華禮仕強調他身為國防大臣，非常希望下一任首相明白英國現時面臨的威脅真實且與日俱增。他已觀看卓慧思及辛偉誠（Rishi Sunak） 的辯論，現實生活中也曾和兩人共事。他認為卓慧思在内閣的工作經驗較辛偉誠豐富，是合適人選。

華禮仕同時批評，辛偉誠在危機時刻觸發內閣官員離任潮並非正確選擇。他質疑若當時發生股災或恐怖襲擊，內閣或無力應對。惟華禮仕承認，希望看守首相約翰遜（Boris Johnson）留任。

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俄羅斯國營電視台《第一頻道》（Channel One） 主持人於周四晚上節目中表示，卓慧思在辯論期間目睹主持人突然暈低後，其表現顯示她無法控制自己情緒，只是一個普通的受驚女人，難以想象她未來將如何應對其他危急情況。

該主持人其後亦指，卓慧思試圖模仿有「鐵娘子」之稱的英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher），但從她受驚的表現看出她不成功。而「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）旗下媒體NTV頻道亦指，卓慧思的競選活動充滿反俄言論。

英媒《每日郵報》指俄媒的做法反映卓慧思觸怒克里姆林宮。而卓慧思對俄展現強硬立場，料有助拉攏立場反俄的選民。

責任編輯：李俊儀