【下半年展望】摩根資管料聯儲局9月加0.5厘　美國經濟現階段未算衰退

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰指，隨美國本周加息0.75厘後，下半年美國經濟增長將會放緩，年底前會專注控制通脹及避免經濟過度收縮，預期9月份較大機會加息0.5厘，貨幣政策緊縮步伐要到明年才有所放緩。

企業減少投資才帶動衰退

美國第二季GDP按季跌0.9%，連續兩個季度出現負增長，許長泰指，數據上美國出現了技術性衰退，但實際上並非如此，綜觀多個經濟指標，衰退風險僅集中在製造業新訂單業務，其他指標如就業市場及消費等，面對的風險較少。

許長泰認為美國衰退有機會在今年底或明年上半年出現，而傳統美國經濟衰退出現，都是由企業減少投資所帶動，但現時企業仍在持續招聘，當公司停止招聘，甚至出現裁員，經濟衰退的定義會更吻合。

內房股無迫切性追入

至於內地經濟，他認為反彈力度要視乎政府如何處理疫情，會否如今年4月至5月般再次出現封城，此外，內地房地產問題亦需要中央處理。他認為內房出現問題的只是個別企業，惟政策仍然沒有太清晰方向的話，現時無迫切性追入內房股。反而再生能源，電動車等行業有政策支持，前景更加明確和清晰。

對於近期有中概股出現利淡消息，他認為內地科網板塊去年已經歷過一波監管，行業不確定性已有所減少，中央對個別股份作出的監管行為只屬個別事件，不代表其他企業要跟隨，並非一個趨勢。

對於本港經濟，他預期會受到美國經濟收縮所影響，特別是出口會受到打擊；但認為未來6個月，若疫情的防控措施放鬆，以及入境政策的放寬，有望對經濟增長出現支持。

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記者：葉志偉