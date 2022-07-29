【帶你睇盤】火炭站「經濟實惠」之選　銀禧花園兩房呎價不用1.25萬

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【iM話理知】學識理財「四桶金」 為退休做好準備
東鐵綫過海段通車後，沿綫屋苑受買家追捧。今次利嘉閣介紹的屋苑為銀禧花園，該屋苑最大賣點是鄰近火炭站，坐落御龍山及駿景園之間，是區內上車換樓熱選。
放盤單位為5座中層G室，實用面積498平方呎，兩房兩廳間隔，望山景，現叫價620萬元，實用呎價僅12,450元。
|放盤單位
|銀禧花園5座中層G室（物業編號：BK54673049）
|實用面積
|498平方呎
|間隔
|兩房兩廳
|叫價
|620萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢