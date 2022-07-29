【帶你睇盤】火炭站「經濟實惠」之選　銀禧花園兩房呎價不用1.25萬

東鐵綫過海段通車後，沿綫屋苑受買家追捧。今次利嘉閣介紹的屋苑為銀禧花園，該屋苑最大賣點是鄰近火炭站，坐落御龍山及駿景園之間，是區內上車換樓熱選。

放盤單位為5座中層G室，實用面積498平方呎，兩房兩廳間隔，望山景，現叫價620萬元，實用呎價僅12,450元。

放盤單位 銀禧花園5座中層G室（物業編號：BK54673049） 實用面積 498平方呎 間隔 兩房兩廳 叫價 620萬元 賣點 成熟社區，樓下街市，商場，生活所需一應俱全

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交通成熟發達，5分鐘步程到火炭站，沙中綫及屯馬綫通車,金鐘-會展站-鑽石山-啟德-尖沙咀-甚至屯門、元朗、天水圍，都一綫直達

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