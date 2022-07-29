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【帶你睇盤】火炭站「經濟實惠」之選　銀禧花園兩房呎價不用1.25萬

股樓投資 19:17 2022/07/29

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東鐵綫過海段通車後，沿綫屋苑受買家追捧。今次利嘉閣介紹的屋苑為銀禧花園，該屋苑最大賣點是鄰近火炭站，坐落御龍山及駿景園之間，是區內上車換樓熱選。   

放盤單位為5座中層G室，實用面積498平方呎，兩房兩廳間隔，望山景，現叫價620萬元，實用呎價僅12,450元。 

放盤單位 銀禧花園5座中層G室（物業編號：BK54673049）
實用面積 498平方呎
間隔 兩房兩廳
叫價 620萬元
賣點
  • 成熟社區，樓下街市，商場，生活所需一應俱全
  • 91名校網
  • 交通成熟發達，5分鐘步程到火炭站，沙中綫及屯馬綫通車,金鐘-會展站-鑽石山-啟德-尖沙咀-甚至屯門、元朗、天水圍，都一綫直達
    點擊圖片放大
    +10
    +9

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3zIUZ7i

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 火炭 銀禧花園 利嘉閣

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