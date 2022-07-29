英國西倫敦電網飽和 阻地產商發展至2035年免停電

歐洲多國近期的能源供應緊張，而英國西倫敦因為電網飽和，阻止地產商的新項目發展至2035年。有指地產商憂慮電網飽和導致發展延誤的情況，會波及西倫敦以外地區。

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熱浪下電力需求急增，倫敦部分地區上周幾乎陷入停電困境。而英國國家電網（National Grid，又稱ESO）當時無奈以每兆瓦時9724.54英鎊（約9.3萬港元）、超過平時50倍的價格，向比利時營運商買電。

西倫敦平均樓價約為52.6萬英鎊（約502萬港元）。由於當地毗鄰互聯網高速電纜，一個數據中心的耗電量相等於多達1萬戶家庭。

大倫敦政府早前知會地產商，指由於電網飽和，或需要到2035年才能讓Hillingdon、Ealing及Hounslow地區的新樓盤連接電網。

ESO與蘇格蘭和南方電網（SSEN）於部分受影響地區提供服務，正考慮升級網絡，但預計仍需時數年。SSEN堅稱沒有針對新樓盤發禁令，但在電網問題解決前，新樓盤未能連接電網就要暫停發展。

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英媒表示受影響項目佔倫敦住宅供應約11%，有近5,000個單位。英國地產商協會Home Builders Federation表示，電網問題或會導致政府每年建造30萬個單位的目標進一步受破壞。

協會發言人認為新樓盤僅對電網造成很小影響，無必要為此阻止交樓，敦促政府確保公營機構及公用事業服務商履行職責。

據悉，ESO與SSEN正考慮與數據中心營運商談判，容許電力需求較小的新樓盤提前接通電網。

英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）已下令政府監察情況，而天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）也正考慮改變接通電網的規則。

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責任編輯：鄭錦玲