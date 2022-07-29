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【職場熱話】踏入社會工作一年懷疑人生 打工仔自歎「返工返到好厭世」 無法想像還要捱多幾十年

理財智慧 19:10 2022/07/29

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社會新鮮人踏入社會全職工作差不多一年，星期一至五過著朝10晚7的打工生活。事主在Dcard工作討論區埋怨「收工返到屋企食個飯沖個涼都10點鐘，碌陣電話又夠鐘瞓覺，第二朝8點又起身，日復一日」這種苦悶生活令他難以接受，並終於明白為何很多人周末要宅在家才算休息。事主最後不禁發出哀號：「完全想像唔到呢種生活，我仲要過多幾十年」。

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事主的痛苦分享引來不少打工仔共鳴，反映不少人都有著類似的「職業倦怠」情況。「每次放完假再返工就好懷疑人生，究竟人點解要喺呢種無意義嘅循環輪迴」、「返咗幾年工，已經放棄理想，個人冇晒野心，唔求賺大錢同升職，淨係想每日準時放工」、「逐漸麻木，星期六日就喺屋企休息。返工已經好攰，都冇時間處理自己事」、「係， 成個人好倦，返工唔知為乜，放工又無心機玩」。有網友就將職業倦怠問題歸咎於「香港工時太長」，更指出「亞洲人生活質素都差不多」。

【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心【下一頁

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有網友就指出，事主也要考慮是否熱愛從事的工作內容。「睇你係咪做緊自己鐘意嘅嘢啦，例如你本身鐘意畫畫，但走咗去做會計，咁你一定做到懷擬人生。如果你本身唔鐘意對人，但走咗去做保險一樣會咁樣。」該網友強調，如果事主本身係從事著自己喜歡的事情，就不會有這樣度日如年的想法，反而會更落力去工作。不過，另外亦有網友提醒，一旦將興趣變成職業，亦都會有厭倦的時候。

有網友就安慰事主，要給予自己一些時間慢慢來，習慣後就可以在夾縫中做一些想做嘅事情。一些有與樓主相同情況的網友就表示，幸好有一班玩得埋的同事，感覺上班過程沒有那樣沉悶。

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責任編輯：嚴浩文

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