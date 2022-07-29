▲ 【外匯基金】外匯基金上半年投資虧損1442億元、歷來最大虧損 余偉文：下半年投資環境仍十分困難

金管局公布，外匯基金上半年投資虧損1442億港元。其中，債券投資虧損559億元；香港股票投資虧損85億元；其他股票投資虧損732億元；非港元資產外匯估值下調128億元；及其他投資收益62億元。

外匯基金第二季投資虧損擴大96%

單計第二季，外匯基金投資虧損擴大至954億元，按季大增95.5%。香港股票投資轉虧為盈，錄得9億元收益，其他股票投資虧損則擴大98%至486億元。債券投資虧損則收窄至212億元。非港元資產外匯估值下調265億元。

金管局總裁余偉文表示，面對前所未見的不利市況，外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失，整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。

不過，若以回報率計算，相對外匯基金的資產，虧損約佔3%，低於環球債券（-14%）及股票市場（-21%），反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦性部署，有助穩定中長期回報。

下半年資產市場或出現較大的波動

余偉文指，下半年投資環境將繼續充滿挑戰，例如通脹持續高企或會使環球央行實施更進取的貨幣緊縮政策、地緣政治風險持續惡化、主要經濟體陷入經濟衰退的風險加劇，都可能會引致資產市場出現較大的波動，故此下半年的投資環境仍然十分困難。

截至6月底，外匯基金的總資產為42,105億元，較2021年底減少3,597億元，累計盈餘為6,079億元。

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編輯：陳韻妍