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三季度港股可能震盪上行

股市 16:59 2022/07/29

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7月20日，國務院領導在向‘世界經濟論壇全球企業家視頻特別對話會’發表致辭時表示：“我們將保持宏觀政策連續性針對性，繼續著力幫扶市場主體紓解困難，留住經濟發展的“青山”。宏觀政策既精准有力又合理適度，不會為了過高增長目標而出臺超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。要堅持實事求是、盡力而為，爭取全年經濟發展達到較好水準。穩增長一攬子政策措施還有相當大發揮效能的空間”

根據國務院領導的致辭，我們大致可以推斷：未來新推出強有力的財政和貨幣政策以支持經濟的可能性有限，更大的可能是以充分發揮已推出政策的潛力為主。經濟增長可能未必能達到年5.5%的增速，“較好水準”的增速根據市場主流的推測，可能意味著4%以上。

美國在經歷了6月9.1%的40年最高通脹引發的加息預期升溫後，近日市場已經大致恢復穩定。市場主流對於加息的預期，也從一開始的普遍認為美聯儲為壓抑高通脹，有機會在7月議息會議上決定大幅加息1厘後降溫，認為只會加息75個基點。美股最近的明顯反彈，說明市場對加息的憂慮開始降溫。

大致而言，中國經濟可能進入主要依賴存量政策的階段，新的刺激政策的力度可能有限；美國方面則可能因為對加息週期的展望較前樂觀，美股走勢恢復穩定，對港股的負面影響下降。對市場來說，下半年經濟回升基本可以確定，不過回升的速度暫時不能給予太高期望，港股處於基本面好轉，不過好轉的程度還有些不確定的狀態，如果美股可以保持大致平穩，港股三季度走勢可能以震盪上行為主

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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