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【阿里巴巴9988】阿里旗下淘寶將調整關鍵績效指標　轉為關注日活躍用戶情況

股市 16:56 2022/07/29

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阿里旗下淘寶將調整關鍵績效指標　轉為關注日活躍用戶情況

阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶據報調整核心觀察指標。據內媒報道指，大淘寶用戶發展及運營中心的主要關注指標，由原本的年活躍買家數（Annual Active Consumer，AAC），轉為日活躍用戶數（Daily Active User，DAU）。阿里巴巴今日收報93.1元，跌6.1%。

年活躍買家數是指一年內在平台上至少消費一次的買家總數，是電商平台最重要的指標之一，通常可用以衡量平台實際用戶的總規模。

據報年活躍買家數據，是阿里巴巴去年給予淘寶的核心硬性指標。淘寶天貓在去年6月的買家數量已經達8.28億，而此後公司沒有再單獨公布淘寶天貓的這一指標。

據內媒報道指，淘寶的用戶增長團隊，在2021年對外投放了百億級別廣告，這一投資決定在內部得到阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇的認同。而目前最大效果是獲得每日2000萬的日活躍用戶數，佔淘寶總日活數的8%至9%。

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記者：梁安琪

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