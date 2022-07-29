美連環加息 本地高息股抗波動

聯儲局連續第二個月加息75點子，至2.25-2.5厘水平。市場目前面對不同的宏觀挑戰，包括高通脹、增長放緩和金融狀況收緊。在這情況下，除非商品價格回落及工資佔實質國內生產總值的百分比上升，否則央行將難以轉持溫和政策立場。儘管宏觀及政策具挑戰，我們認為市場仍具機會，持有較高現金流及股息的香港本地股票料能更佳應對市況波動。

聯儲局主席鮑威爾重申降低通脹的承諾，但同時表示加息步伐將於未來某段時間放緩，當局將逐次於會議衡量利率政策，拒絕就加息路徑給予明確指引。我們預期加息將會提前於2022年進行，而2023年政策或開始放鬆。

面對宏觀經濟不明朗，預示市場波動性將會持續。儘管宏觀及政策具挑戰性，我們認為市場仍現投資機會，我們認為本地銀行及保險股將會是美國加息的受惠者。

事實上，中國股票在2022年第二季顯著跑贏其他主要市場，期間美國的聯邦基金目標利率上升125個基點。我們相信，中國股票市場跑贏的主因是受惠於中國在五月出台政策支持並放寬防疫措施，而美國股票則受累於聯儲局的進取加息而下跌。

我們預期中國經濟將出現「L」形復甦，我們因此繼續採取槓鈴策略，一方面防守性地持有較高現金流及股息的香港本地股票，另一方面則看好增長股。我們相信今年五月公布的財政及貨幣刺激措施，將為下半年經濟復甦奠定基礎。同時留意到中國已加速政策支持，在政府財政及貨幣政策的支持下，我們看好後市，中國股市出現結構性行業主題和投資機會，將為長期投資者帶來回報。

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