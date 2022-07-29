【iM話理知】學識理財「四桶金」 為退休做好準備

上一篇文章
【美國經濟】美GDP連續兩季萎縮 耶倫拒認陷經濟衰退
其他股評時段:
00:40 甚麼是財務策劃師
04:30 第一桶金 應急資金
06:55 年輕人理財建議
09:15 通脹時期的投資
10:55 退休資金
14:00 醫療保險
17:40 第二桶金 「三保」
21:30 第三桶金 平穩收益組合
27:30 逆按揭
30:15 年金產品
32:05 第四桶金 長遠投資組合
38:50 個案專欄
47:30 Q&A
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】 https://imoney.hket.com/
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : iM話理知