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【iM話理知】學識理財「四桶金」 為退休做好準備

iMTV＋ 19:30 2022/07/29

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00:40 甚麼是財務策劃師
04:30 第一桶金 應急資金
06:55 年輕人理財建議
09:15 通脹時期的投資
10:55 退休資金
14:00 醫療保險
17:40 第二桶金 「三保」
21:30 第三桶金 平穩收益組合
27:30 逆按揭
30:15 年金產品
32:05 第四桶金 長遠投資組合
38:50 個案專欄
47:30 Q&A

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