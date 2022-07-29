【外匯基金】外匯基金上半年蝕1442億元、歷來最大虧損　余偉文：下半年投資環境仍十分困難

▲ 外匯基金上半年虧損1442億元。

金管局公布外匯基金截至2022年6月底未經審計的財務狀況，上半年錄1,442億港元投資虧損。當中，債券投資虧損559億港元；香港股票投資虧損85億港元；其他股票投資虧損732億港元；非港元資產外匯估值下調128億港元；至於由長期投資組合等組成的其他投資，截至第一季的最新數據則錄收益62億港元。

按季比較，次季港股投資扭轉首季94億港元虧損局面，錄9億港元收益，但其他股票虧損由首季的246億港元擴大97.6%至486億港元。債券投資虧損則由首季的347億元收窄38.9%，至次季的212億元。非港元資產外匯估值首季收益137億元，第二季則虧損265億元。至於其他投資之表現，則照慣例只公佈至截至第一季的數據。

外匯基金總資產約4.2億港元

截至6月底止，外匯基金總資產為42,105億港元，較去年底減少3,597億港元，累計盈餘為6,079億港元。

金管局總裁余偉文表示，面對前所未見的不利市況，外匯基金的債券、股票和外幣投資在上半年均遭受損失，整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。

他續指，面對前所未見的不利市況，外匯基金整體投資於半年間錄得歷來最大的虧損。不過以回報率計算，相對外匯基金資產，虧損約佔3%，低於環球債券（-14%）及股市（-21%），反映外匯基金穩健的長期資產配置及因應市場變化作出的防禦性部署，有助穩定中長期回報。

余偉文料下半年投資環境續充滿挑戰

余偉文指，下半年投資環境將繼續充滿挑戰，例如通脹持續高企或會使環球央行實施更進取的貨幣緊縮政策、地緣政治風險持續惡化、主要經濟體陷入經濟衰退的風險加劇，都可能會引致資產市場出現較大的波動，故此下半年的投資環境仍然十分困難的波動影響其長線投資方向。金管局會繼續多元化的投資策略，穩定外匯基金的投資回報，以達至長期投資目標。

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責任編輯：余倩敏