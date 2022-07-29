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【餐飲股】百勝中國：加價不會是第一選項　將以多方法控制成本

股市 17:20 2022/07/29

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百勝中國：加價不會是第一選項　將以多方法控制成本

百勝中國 （09987） 行政總裁屈翠容認為，第二季度錄得的8,400萬美元經調整淨利潤是得來不易，公司以提供折扣和低價促銷的方式銷售方式並嚴格控制生產成本，以達到收支平衡。首席財務官楊家威指，第三季度為了維持增長和營運，料短期會加大促銷力度、簡化菜單、縮短營運時間，以及爭取減免租金等措施。

問到持續的折扣促銷活動會否增加加價壓力，屈翠容指，讓客人覺得「物超所值」是很重要，加價不會是公司的第一選項，公司會優先考慮更有效的方案，將成本控制好，例如肯德基在個別城市推出「多多桶」，賣雞腳、雞翼尖、雞頸等各部位，以減低成本。

提及上海封城，屈翠容指，公司在4月上海封控期間面對騎手短缺、人手不足的問題，於是簡化菜單至只賣炸雞桶，減少人工和流程。雖然當時只有10%至15%的門店有繼續營業，但仍達到封城前40%至50%的銷售額。

上季的宣傳費為以往的三分之一

屈翠容又稱，公司上季度廣告和推廣費為以前的三分之一，必勝客沒有名星代言，肯德基亦只用「可達鴨」作推廣角色，集中在社交媒體推廣和贊助電視廣告，但菜單和顧客關注度仍跟以往相約。

肯德基於6月兒童節前後推出「寵物小精靈-可達鴨音樂盒」，以及其他同系列的玩具，活動反應超預期，可達鴨音樂盒更被炒高。屈翠容指，最初選用可達鴨的原因是公司為了節省成本，將廣告和推廣活動預算大幅縮小，而當時可達鴨版權費用便宜於是選擇牠，但沒料到會如此受歡迎。

楊家威表示，公司會維持於年底前增加約1000至1200間店舖的計劃，資本開支會於約8至10億美元間，以擴大門店網絡、供應鏈生產和數字化投資，有信心能實現。

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實習記者：張巧怡

餐飲 百勝中國－S（09987） 商舖 Pokemon 必勝客 KFC 餐飲股 中國

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