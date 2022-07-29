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【港元定存】1年港元定存最高3.1厘 1500元禮券吸客

16:43 2022/07/29

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中銀上周帶頭加港元定存息，10家同業隨即反擊。

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7月已屆尾聲，自從中銀香港 （02388） 於上周六（7月23日）加港元定期存款息，本周暫有10間大小行迎戰還擊，包括富邦今天（29日）又再瘋狂「搶錢」，全面加息，令1年期再現3.1厘破頂息。

日前大眾財務、星展、招商永隆及信銀國際亦鬥加不同存期，建行亞洲連續3天加息，大眾銀行更4連加。平保 （02318） 牽頭的虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）加4個月年息0.25厘，至重上兩厘關。創興向3個月短存埋手。花旗則新推半年及1年特惠息。

專家指發鈔行加息，大小行被迫再跟加還擊。

中銀3個月1.2厘  稱冠發鈔行

再看龍頭中資行的攻勢，中銀香港提高3個月年息0.2厘、至1.2厘；半年期調升0.1厘、至1.7厘，1年期加0.2厘、至2.2厘。

單以大行比拼，中銀3個月有1.2厘，跑贏滙豐（HSBC）的0.8厘，渣打的0.7厘。半年也以中銀的1.7厘冠絕發鈔行，滙豐為1.4厘，渣打是1.1厘。1年期卻以渣打的2.4厘最高，勝過中銀的2.2厘，也拋離滙豐的1.8厘。

全周的高息榜，半年及1年期再有執位。先說1年期，聯儲局加息後，大眾財務即勁加0.4厘、至3厘而晉級亞軍。緊接其後是東亞 （00023） 的2.88厘，該行於7月19日新推此特惠息。富邦今天上調0.1厘、至3.1厘，續居首。

6個月期方面，花旗新推2.41厘，罕有打入亞軍榜。富邦今天加0.2厘，續以2.9厘獨霸榜首。

7月煞科周主要有3大焦點，分別為︰（1）中銀加息後，隨即有10行迎戰，甚至連財務公司也加倍還擊，富邦再推創新高息率；（2）建行亞洲孖招齊發，除了3連加外，且急降門檻，從300萬元驟劈逾半，至僅須100萬元；（3）門檻低處未算低，花旗新增半年享2.41厘及1年2.71厘，更不設最低存款額，但須指定理財戶，以及網上或手機銀行開立等附帶條件。

惟須注意，不少高息計劃現正壓軸衝刺，因截止期是今天（29日），例如華僑永亨388天有3厘，以及富邦3個月的8.88厘，暫未悉會否順延。

大眾財務存10萬新錢  送超市禮券

另一方面，如以富邦1年定存為3.1厘計，起存額為50萬元新錢，全期穩袋15,500元利息，較大眾財務存50萬元賺息1.5萬元，多500元。可是，財仔另有煞食招，是合資格的新舊客戶，只須於8月中前，存入10萬元全新額外資金，有機獲贈1,500元超市禮券。

然而，交銀香港今天卻減半年及1年期息0.1厘。此外，若以7天短存計，集友以6厘膺高息王。而招商永隆另闢戰綫，在個別分行如中環、筲箕灣或觀塘等打游擊，向合資格新客提供1年享3.05厘超高息。

展望後市，業界緊盯本港的經濟狀況，下周一（8月1日）政府公布次季GDP，市料連續兩季收縮，陷技術性衰退。大新銀行 （02356） 經濟研究及投資策略部回應本報查詢指，料第二季GDP按年收縮0.2%，第三季恢復正增長2.1%，第四季更顯著彈升4%。至於對今年全年預測，料只升0.5%，明年改善至上升2.3%，2024年再升2.2%。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮說，香港經濟於第一季見底，料從第二季開始逐步改善，失業率下跌。然而，下半年外圍經濟將顯著轉弱，影響出口表現。經濟復甦靠本地經濟活動正常化及私人消費帶動，動力或相對溫和，全年GDP增長預測約1%。如果在內地及海外通關上取得進展，相信2023年及2024年GDP增長均有機會達到3%以上。  

ZA勁抽嘉年華  8月11日登陸屯廣

另一邊廂，虛擬銀行ZA Bank厚賞百萬元再有新搞作，宣布「ZA百萬勁抽嘉年華」再下一城，8月11日登陸屯門市廣場，免費狂玩8大經典攤位。 

參與攤位遊戲滿5次，更可即時於「實體百萬勁抽機」夾扭蛋 1 次，保證每個扭蛋有獎，而兩米高「實體百萬勁抽機」，每日將送出過百張「百萬勁抽券」，隨時獨贏100萬元現金。其他獎賞包括︰Uber 乘車優惠、玩具反斗城精品玩具、信和集團商場100元現金券及麥當勞禮券等。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示 ︰「舉辦『ZA 百萬勁抽嘉年華』，將虛擬活動延伸至現實世界，讓大眾親身接觸虛擬銀行人性化的一面。」

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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