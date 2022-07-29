▲ 【會財局】會財局諮詢委員會任命12位成員 包括會計師公會前會長陳錦榮及張穎嫻

政府公布，財政司司長就首屆會計及財務匯報局（會財局）諮詢委員會任命12位成員，包括會計師公會前會長陳錦榮及張穎嫻，以及馮星航、劉富強、羅君美、羅富源、連少冬、劉殖強、吳錦華、陶榮、王芳及楊玳詩。任期由8月1日至2024年7月31日，為期兩年。首屆諮詢委員會的組成亦包括會財局主席黃天祐及行政總裁馬力。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，委任成員包括會計業業內人士、會計服務使用者和其他持份者，憑藉其專業知識及實際經驗，諮詢委員會將為實施新會計專業規管制度提供真知灼見，並擔當會財局與業界之間的重要橋樑，協助會財局有效地履行各規管職能。

新會計專業規管制度將於10月1日開始實施

新會計專業規管制度將於10月1日開始實施。新制度下，財務匯報局將改名為會財局，並履行擴大法定職能，包括向會計師發出執業證書；為會計執業單位和本地上市公司核數師註冊；以及對會計專業進行查察、調查和紀律處分。

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】

相關文章：【專訪】陳茂波稱金融機構爭出席11月金融峰會 「通關能鬆綁就鬆綁」

相關文章：【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高 財匯局擬10月1日履行新職能

編輯：陳韻妍