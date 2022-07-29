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【著數優惠】日清食品首推會員計劃 憑WeChat掃描合味道杯蓋二維碼 換領「進擊的巨人」限量版手機殼

理財智慧 17:04 2022/07/29

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日清食品（01475）為提升消費者購買及享用日清產品的體驗，帶來更多飲食的樂趣，宣布首次推出日清食品會員計劃──「日清食品體驗館」，而旗下合味道品牌率先與人氣動畫「進擊的巨人」聯乘，製作新一輯的廣告宣傳，向大眾介紹全新的會員計劃。

【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

合味道於廣告中化身成為「進撃の麵人」，由主角們斬開「麵人」的杯蓋發現二維碼開始，以嶄新趣味的手法邀請消費者一起展開儲積分換獎賞之旅，揭開「日清食品體驗館」的奧秘。此外，「出前一丁」清仔稍後亦會加入聯乘活動，於8月至9月期間推出一系列的宣傳活動及限量特別版聯乘產品，清仔又會以怎麼造型出現呢？一眾動漫迷萬勿錯過。

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「日清食品體驗館」提供了一系列最新品牌動態、尊享禮遇、精彩獎賞及互動遊戲，加強與消費者的連繫。顧客通過「日清食品體驗館」WeChat小程式成功註冊成為會員，然後掃描合味道指定杯麵的杯蓋底之二維碼，即可賺取積分換領豐富獎賞，盡享不同禮遇及其他驚喜。而是次與「進擊的巨人」聯乘，更為會員準備了一系列「進擊的巨人」限量版手機保護殼，於推廣期內，累積滿指定積分即可換領。

除了會員計劃全新登場外，合味道杯麵同時推出「鮮蝦番茄濃湯味」，以近年深受拉麵迷歡迎的日式蝦味湯底搭配番茄濃湯，帶來意想不到的滋味享受。在推廣期內，以「日清食品體驗館」WeChat小程式掃描「鮮蝦番茄濃湯味」杯蓋底的二維碼，更可賺取5倍積分，更快累積積分換取心頭好。

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責任編輯：嚴浩文

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