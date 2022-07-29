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【壓力山大】全球工作壓力指數出爐 各地指數創新高 香港工作壓力「東亞第一」

理財智慧 14:49 2022/07/29

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香港是國際金融中心，工作節奏快速，打工仔不時感到大壓力。近日美國調查機構蓋洛普（Gallup Poll）發表《2022年全球工作場所調查報告》，報告中研究全球各區域的工作壓力指數，今年全球的員工壓力指數在創新高，其中東亞地區的工作壓力位居全球之冠，當中又以香港的員工工作壓力指數為最高，有53%的民眾感到有壓力。

全球員工的壓力指數在今年創下新高，有高達44%的人每天都感受到巨大的壓力，以地區來看東亞地區的指數是全球之冠，有高達55%的員工在上班時候會感覺到壓力。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

香港員工的工作壓力指數為東亞榜首，全東亞地區包含中國大陸、香港、蒙古、日本、韓國及台灣，6個地區中最指數最高為香港，有53%的香港打工仔感受到壓力，接着是中國大陸的50%、日本43%、韓國38%、台灣33%，蒙古則僅佔18%。

調查亦顯示，「日常憤怒」、「日常焦慮」及「日常悲傷」三方面，香港僱員比率佔最高，分別有25％、40％及18%的香港打工仔出現上述情形。日本則在「日常焦慮」與「日常悲傷」兩項中排名第五，比率分別為30%及11%，在「感到憤怒」方面則較低只有15%。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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