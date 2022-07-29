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【英鎊定存】英鎊短存最高12.88厘 中銀料下周加息半厘

16:30 2022/07/29

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花旗料英倫銀行年底加息至兩厘，息率便見頂。

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英國將於下周四（8月4日）議息，中銀香港 （02388） 料英倫銀行將加息半厘，今年餘下議息會議再加多3次，累加0.75厘。而花旗專家預計，年底英國息率加至兩厘便見頂。

此外，大小港銀已搶閘鬥加英鎊定期存款息，包括大眾銀行、星展、上商及招商永隆等。適逢鎊滙持續走弱，業界指，對英鎊有需要者，如以BNO移民等港人，加上英國電費每月約需5,000元，冀賺息可彌補滙價走貶及幫補生活費。

花旗料年底加至兩厘見頂

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，暫料英倫銀行於8月只加息25點子，但亦看到有加息達50點子的可能；總體預期至今年底，英國會將利率升至2厘便見頂。至於對英鎊預測，3個月內料下試1.15低位，未來半年至1年稍回升至1.2，兩年長期目標為1.28。

中銀香港私人銀行副總經理（投資策略及產品管理）陳衛全回應本報查詢指，根據英倫銀行早前公布6月份議息會議紀錄，會議中有6名委員投票贊成加息25基點，而其餘3名委員投票支持大幅加息50基點，可見議息會議更顯鷹派。考慮到英國6月消費者物價指數按年上升9.4%，創40年新高，並高於市場預期，而當地房價指數按年上升12.8%，同樣高於市場預期及前值，預計通脹率將於第四季達到10.2%的高位。

陳衛全續說，在英國通脹升溫，以及歐洲央行已大幅加息50基點的前提下，預計英倫銀行於8月4日的議息會議上將加息50基點，並在餘下會議累計再加息3次，共75基點。

富邦1個月期3.38厘稱冠

另一方面，如以1個月英鎊定存來看，花旗早於7月初已勁加0.5厘，新息率報3厘。富邦今天（7月29日）亦大幅上調逾1厘，達3.38厘。要是以長息計，上商半年享1.3厘及1年有1.6厘而稱冠。

不過，論及冠絕全城息率，富邦7天年息以12.88厘居首，恒生 （00011） 及南商皆為12厘，中銀香港及滙豐（HSBC）齊享11厘，集友相同短存也有10厘。

英鎊現滙約報1.2，上商研究部主管林俊泓估計，鎊滙的上落區間介乎1.18至1.25，年底目標1.2。

自去年底英倫銀行展開加息周期，每次只上調0.25厘，至今合共加了5次息，累加1.25厘。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

加息 英倫銀行 英鎊 定期存款 外幣定期存款

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