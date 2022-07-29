非裔女童想握手遭樂園公仔無視 父斥歧視索償近2億

美國一名非裔父親上月帶愛女到樂園玩，但女兒想同扮演卡通人物的工作人員握手卻遭無視。這名父親其後入稟法院控告樂園種族歧視，並索償2,500萬美元（約1.95億港元）。涉事樂園為事件致歉，並解釋當時工作人員因穿上卡通人物服裝後視野受限才會無視女童。

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非裔男子伯恩斯（Quinton Burns）來自馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore），他上月18日帶同5歲女兒肯內迪（Kennedi Burns）到訪賓夕法尼亞州費城（Philadelphia）的芝麻街主題樂園（Sesame Place）遊玩。但伯恩斯事後指控，4名穿著芝麻街角色的工作人員無視其女兒。

從網上流傳影片可見，卡通人物角色巡遊期間一名打扮成Telly Monster的工作人員在大街中跳舞，其後亦走到人群前和一班小朋友握手。Telly Monster在和前排兒童握手後，肯內迪也伸手卻被Telly Monster無視。肯內迪隨即轉身望向父親，並眉頭緊皺。

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其後再有一名打扮成Ernie的工作人員前來打招呼，並和數名觀眾擊掌或握手，但同樣未和肯內迪握手也轉身離開。女童堅持往其離開方向伸手數秒，仍未能獲得回應。影片在網上廣傳後，有多名網民表示他們亦有相似經歷。

早前網上也有片段顯示，另外兩名非裔女童在樂園想與扮演Rosita的工作人員擊掌，同樣遭對方無視。

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伯恩斯聯同兩名女童的家庭發起集體訴訟，入稟費城聯邦法院控告樂園所屬公司SeaWorld Parks種族歧視，並要求其賠償2,500萬美元。

代表律師Malcolm Ruff周三（27日）出席記者會時表示，一群白人兒童能和角色擁抱擊掌，非裔女童身處其中卻被忽視。他形容女童被迫在5歲時經歷種族歧視，情況不能接受。

樂園其後發表聲明致歉，並解釋工作人員穿著角色服裝時視野受限，未能看到女童。樂園亦指將審查相關訴訟，期待通過法律程序解決紛爭，強調將致力為顧客提供包容、公平及有趣的體驗。

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責任編輯：李俊儀