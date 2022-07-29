【消費優惠】ZA Bank推消費簽賬優惠 憑ZA Card簽賬可獲5%Bloom Coins回贈

虛擬銀行ZA Bank宣布聯同本地科技初創企業Bloom推出消費優惠，用戶憑ZA Card簽賬可獲合共5%Bloom Coins回贈，盡享電子消費及獎賞的無縫數碼體驗。

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即日起至8月31日，ZA Bank用戶在Bloom App綁定ZA Card ，再憑卡作任何金額的合資格簽賬，可在基本2%「任意賞」外，尊享額外3%回贈，合共賺取 5% Bloom Coins 回贈2。回贈適用於全球任何一間線上或實體商戶的合資格交易，不設次數上限，並將以 Bloom Coins 的形式自動直接存入 Bloom App。用戶可隨時憑累積的 Bloom Coins，於 Bloom App 內兌換 NFT、商戶現金券及其他精選禮品3。

綁定教學如下：

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推廣期內，ZA Bank用戶每次憑ZA Card消費滿最少10元，更可參加「最勁抽」。除高達200%簽賬額回贈外，用戶更有機會抽中「百萬勁抽券」，憑券參與「ZA 百萬勁抽」，隨時每月獨贏 100萬現金。

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記者：鄭日棱