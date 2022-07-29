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【MIRROR演唱會】胡孟青擔心受傷舞蹈員、稱「Dancer 的命都係命」　直播財經節目上一度哽咽

Hot Talk 16:24 2022/07/29

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【MIRROR演唱會】胡孟青擔心受傷舞蹈員、稱「Dancer 的命都係命」　直播財經節目上一度哽咽

MIRROR演唱第四場出現嚴重意外，令不少人憂心及心傷，著名財經評論員「青姐」胡孟青今天在電台直播財經節目上忍不住一度哽咽，她解釋因為看到報道後擔心舞蹈員的傷勢，其後更向聽眾道歉，並指「Dancer的命都係命、最緊要人無事」。

青姐今早主持電台節目，期間她見到Mirror演唱會嚴重意外的報道，很擔心受傷舞蹈員阿MO的傷勢，在節目上報價時哽咽起來，聲音一度顫抖，然後向聽眾道歉指自已擔心舞蹈員的傷勢。

胡孟青報價後表示，「真係唔好意思，睇見一些報道，阿MO的情況都有啲.....（唉）」，其後表示不能繼續說下去。她又指，有朋友昨晚坐在第二行，表示如果有創傷後壓力症（PTSD），一定要去求助。

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編輯：姚卓然

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