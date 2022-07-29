【香港迪士尼】迪士尼星夢光影之旅 本地團隊首次「擔大旗」撐起匯演 幕後功臣：感到自豪及驕傲

迪士尼全新夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」公演至今已經有一個多月，表演深受賓客喜歡，整個演出由籌劃到首演，準備了長達5年之久，「星夢光影之旅」作為一個沒有演藝人員參與的表演，除了融合燈光、煙火、音樂多個效果之外，更同時加入噴泉水柱、大規模投影，以及其他多媒體效果，在香港屬於前所未見。除此以外，疫情等不利因素更是令匯演的籌備變得難上加難，一眾負責製作及統籌的幕後英雄在為匯演的成功感到驕傲及自豪同時，他們各自亦有著不同的感受。

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香港迪士尼樂園度假區營運技術監督經理姚志佳（Fiona）認為今次匯演最吸引之處，正是能夠觸發所有人的共鳴，特別是身為兩個孩子的媽媽。「例如第一章『誕生之時』就像看著自己的孩子出生成長；第三章『蛻變之時』亦提醒自己勇於面對困難的信念，她寄望子女亦能學會障礙是成長必經之路，克服後才能順利進入人生另一階段這個道理。」

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她表示：「匯演於今年推出，別具另一番意義，因為疫情令我們不再被急速的生活節奏所牽引，好像就提醒我們，學懂如何放慢腳步，更加珍惜人生中最基本、簡單和美麗的東西，正好與匯演人生旅途的主題互相呼應。」

港迪士尼樂園度假區娛樂節目營運高級經理宋家葆（Virginia）表示該匯演非常考驗團隊的應變能力，萬一演出中途出現突發事情，需要即時作出合適決定。加上今次匯演以多媒體效果為主，並沒有演藝人員參與舞台演出，因此天氣或技術上的各種挑戰，都會影響匯演的進行，而團隊亦會在表演完結後，跟進其他後續事項，如檢討改進之處等。

她又稱早在去年夏天，樂園各部門就已經為匯演進行溝通，並在去年聖誕著手籌備及相關訓練，期間又因為疫情一度被迫暫停，所以Virginia認為時間亦是今次匯演最具挑戰的地方，「各團隊在籌備階段經歷不少起跌，很辛苦很吃力。但當大家期待已久的夜間匯演以全新面貌登場，一切的努力也是值得。」

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音樂作為迪士尼表演的重要元素，亦有不少可以發揮的地方，香港迪士尼樂園度假區音樂總監夏思捷（Ceejay）花了不少時間在匯演現場進行混音，確保賓客能夠清晰細聽每句歌詞，領悟到歌曲中的意義。他以電影混音作比較，在樂園內播放音樂，需要確保能夠聽到音樂的每個角落，都能展現到相同效果，完美無暇地展現給賓客。為了這個匯演的音樂，Ceejay花了好幾星期作微調。

當被問及匯演最深刻的一幕，他表示玩轉極樂園帶給他最深的觸動，因為他很喜歡電影歌「REMEMBER ME」，每次聽到這首歌都會勾起他的童年回憶，令想念他已去世的婆婆。

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由於沒有演藝人員參與的表演，因此是次夜間匯演非常著重多媒體效果，香港迪士尼樂園度假區營運技術監督經理姚志佳（Gary）認為，盡管美國團隊因為疫情無法來港，導致團隊只能以電郵及直播等方式進行溝通，對項目的籌備造成一定困難，但Gary卻相信這是推動本地團隊進步的契機。

他表示：「過往一些大型匯演的現場設置工作都會加入美國團隊進行，但今次本地團隊主力完成整個匯演的安裝與綵排。本地團隊在準備過程中，隨著時間慢慢建立出自信，現在已可迅速解決遇到的難題。」

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記者：鄭日棱