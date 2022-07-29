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【財經小知識】甚麼是信貸減值？

股市 16:31 2022/07/29

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【財經小知識】甚麼是信貸減值？

銀行乃百業之母，其貸款質素為之重要，而信貸減值為銀行應對未來風險的一種方法，同時也是調節利潤波動的手段。

【財經小知識】何謂基本利率？金管局加基本利率等同香港加息嗎？【下一頁

銀行主要依靠放貸來賺取淨息差收入，然而，當中少不免要面對信貸風險，就連銀行亦會有部份貸款是無法收回的。當銀行預期將延遲或未能全數收回某些貸款，便需提前預留資金，為該資產的潛在損失作好合理估算計提準備，並按風險程度作出相應撥備或減值。信貸減值將成為開支的一部分，計入損益表內。因此，減值金額的多少將直接影響銀行的盈利。

在最壞情況下，若有證據顯示有關貸款收回的機會渺茫，便要將貸款項目作全數撇帳。相反，若減值較預期少，銀行可以把超額的撥備回撥。若最終減值較預期少，銀行可以把超額的撥備回撥，並於損益表確認，令當期盈利增加。

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編輯：姚卓然

港股 銀行

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