【可持續發展】晨星：上季全球可持續資金吸326億美元新資金　資產總值按季下跌13.3%至2.47萬億美元

▲ 晨星：上季全球可持續資金吸326億美元新資金 資產總值按季下跌13.3%至2.47萬億美元

晨星發表報告指，今年第二季度全球可持續發展基金合共吸引326億美元（折合約254億港元）的新資金淨流入，對比今年第一季度的870億美元下跌62%。而上季整體全球可持續發展基金資產總值則下滑至2.47萬億美元，較第一季度下跌13.3%，但數據好於整體大市。

晨星全球可持續發展研究主管Hortense Bioy表示，第二季度可持續發展資金的淨流入出現大幅下降，主要與投資者在全球經濟衰退、通脹壓力、利率上升以及俄烏衝突的擔憂有關，但整體表現仍優於大盤。

本港上季可持續發展資金錄得淨流入1.29億美元

而在亞洲市場（不計日本及中國），第二季度可持續發展基金合共錄得9.29億美元的淨流入，淨流入金額較第一季度的12.71億美元少。

當中，台灣及香港在亞洲市場吸金能力分別排第一及第二，當中台灣地區第二季度可持續基金經錄入金額達9.11億美元，香港則達1.29億美元。此外，南韓、印度及印度尼西亞上季均錄得淨流出。

中國第二季錄淨流出近14億美元 因市場反彈投資者套現

在中國市場，今年第二季度可持續發展基金合共錄得13.98億美元的資金淨流出，對比今年首季資金淨流入為2.08億美元。當中，環境板塊資金錄得較大的資金流出，合共達10.55億美元，主要由於投資者在5月及6月市場反彈的情況下套現獲利。

相關文章：

記者：梁安琪

美國加息對樓市影響多大？經絡按揭曹德明預測本港何時加P，即睇【ET財智Talk】